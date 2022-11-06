«بوك ريفيو» لحمدان بن محمد يتألق في انطلاق موسم «نادي دبي لسباق الخيل»

المصدر: دبي – خالد المهيري

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اقتنص «بوك ريفيو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لقب الشوط السادس «الرئيس الثاني» لمسافة 1900 متر، في انطلاق موسم «نادي دبي لسباق الخيل» برعاية «طيران الإمارات» على مضمار «ميدان» العالمي.

وشهد الأمسية، الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، والمهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وحمد الشامسي نائب المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل.

الشوط الأول

وظفر «شارب آرمي» لمحمد أحمد علي السبوسي بلقب الشوط الأول لمسافة 1200 متر برعاية «المغامرات العربية» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و 500 درهم بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1.12.94 دقيقة وبفارق طول عن «نيار» لـ «اسطبلات الراشد» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «كالبرق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا.

الشوط الثاني

وفاز «الناير» لمالكه البشير سالم الحراري بلقب الشوط الثاني لمسافة 2000 متر برعاية «الإمارات للشحن الجوي» البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و 500 درهم بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 2.06.06 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن «كرنفال» لـ «شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «عنيزة» لخليفة سيف راشد المقعودي بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الثالث

وحقق «رود بلوك» لسيد حشيش وهناء رفاعي لقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر برعاية «الإمارات للعطلات» البالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و 500 درهم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب أسامة رفاعي مسجلاً زمناً قدره 1.24.19 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «كولور أب» لسيد حشيش بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «تريبل فنتشر» لحمدان بن حرمش بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

الشوط الرابع

وظفر «وسترن سيمفوني» لـ «اسطبلات الراشد» بلقب الشوط الرابع لمسافة 1400 متر برعاية «الإمارات سكاي واردز» البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و 500 درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.23.61 دقيقة وبفارق 5 أطوال ونصف الطول عن «تهديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وحل ثالثاً «بيرفكت بالانس» لـ «ديزرت روز للسباقات» بقيادة الفارس كونور بلينز وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الخامس

واقتنص «بيتشرز بوينت» لـ «اسطبلات الراشد» لقب الشوط الخامس «الرئيس الأول» لمسافة 1600 متر برعاية «طيران الإمارات» البالغ قيمة جوائزه 105 آلاف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.37.05 دقيقة وبفارق أنف عن «المروم» لـ «اسطبلات الراشد» أيضاً بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب بوبات سيمار. وجاء في المركز الثالث «سلتيك برينس» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب راشد بورسلي.

الشوط السادس

وحقق «بوك ريفيو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط السادس «الرئيس الثاني» لمسافة 1900 متر برعاية «طيران الإمارات» البالغ قيمة جوائزه 105 آلاف درهم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 1.57.88 دقيقة وبفارق 5 أطوال وربع الطول عن «تويلقث آوف نيفرلاند» لـ «اسطبل داكي» بقيادة الفارس كونورا بلينز وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً «القعقاع» لـ «شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط السابع

وظفر «أوبر كلاس» لـ «مربط غوارا ديل سو» بلقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1200 متر برعاية «emirates.com» البالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و 500 درهم بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب أنطونيو سنترا مسجلاً زمناً قدره 1.10.72 دقيقة وبفارق 7 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «نبراس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب مايكل كوستا، فيما جاء في المركز الثالث «ديوكدم» لمحمد خليل أحمد .

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