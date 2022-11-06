«تنبيري ويلز» نجم الشوط الرئيس في «جبل علي»

المصدر: دبي - ياسر قاسم، خالد المهيري

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ظفر «تنبيري ويلز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بلقب الشوط الخامس «الرئيس الأول» برعاية «إسطبلات شادويل»، في ثاني سباقات مضمار جبل علي الذي حمل اسم «سباق العوير».

كما حققت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الانتصار الـ500 لسموه في الإمارات، عبر «مرسال»، الذي توج بلقب الشوط الرابع.

الشوط الأول

وفاز «إيه إف المهيب» لخالد خليفة النابودة بلقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر برعاية «شركة الساحل للمقاولات»، البالغة قيمة جوائزه 50 ألف درهم، بقيادة الفارس مارسيلينو رودريجز وإشراف المدرب إرنست أورتيل، مسجلاً زمناً قدره 01.36.04 دقيقة وبفارق 4 أطوال ونصف الطول عن «ميقات» لعلي خلفان الشاوي .

الشوط الثاني

واقتنص «ون أيديا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للاستثمار»، البالغة قيمة جوائزه 72 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 01.27.16 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «إمبريزون» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» .

الشوط الثالث

وحقق «البارق» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» لقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «مركز دبي العقاري»، البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 01.11.95 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «دجنيتي جوي» لمالكه البشير سالم الحراري .

الشوط الرابع

وظفر «مرسال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر برعاية «جرين أوسيس التجارية»، البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 01.14.25 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «فيوجن جولد» لـ«ألتيما القابضة للتهجين» .

الشوط الخامس

واقتنص «تنبيري ويلز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الخامس «الرئيس الأول» لمسافة 1600 متر برعاية «إسطبلات شادويل»، البالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 01.38.32 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «شامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم .

الشوط السادس

وحقق «فيربوتين» لـ«إسطبلات الراشد» لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية «مضمار جبل علي»، البالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 01.38.39 دقيقة وبفارق رأس عن «هايد بارك» لسلطان علي.

الشوط السابع

وفاز «ركيز» لـ«إسطبلات الراشد» بلقب الشوط السابع «الرئيس الثاني» لمسافة 1950 متراً برعاية «HIVE»، البالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 01.59.47 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «فايولنت جاستيك» لـ«إسطبلات الراشد» .

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