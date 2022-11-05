محمد الشحي: سعداء بالانتصار الـ 500 لخيول أحمد بن راشد

المصدر: دبي - خالد المهيري- تصوير - غلام كاركر

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عبّر المهندس محمد سعيد الشحي مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، عن سعادته البالغة بتحقيق خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الانتصار الـ 500 في الإمارات، عبر «مرسال»، الذي توج بلقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، على مضمار جبل علي.

وقال المهندس محمد سعيد الشحي، إن الفوز هو استمرار للنتائج الطيبة التي حققتها إسطبلات «جبل علي» منذ بداية موسم المضمار الأصفر، مع المدرب الجديد مايكل كوستا، الذي قام بعمل جبار، من أجل الارتقاء بمستوى خيول الإسطبل.

أداء كبير

ومن جانب آخر، أشاد المدرب مايكل كوستا بالانتصار الكبير الذي حققه «مرسال»، الذي توج بلقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، بالإضافة إلى وصول خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، إلى الانتصار الـ 500 في الإمارات.

وقال مايكل كوستا إن اختيار «مرسال» كان صحيحاً، والدليل، النتيجة القوية التي حققها خلال السباق، مضيفاً أن البطل قدم أداء كبيراً، وأظهر قدراته خلال الشوط، لذا، قد يكون السباق المقبل له على مسافة الـ 1600 متر.

سالم بن غدير: الخيارات مفتوحة أمام «تنبيري ويلز»

عبّر المدرب سالم بن غدير، عن رضاه التام بالمستوى الكبير الذي قدمه «تنبيري ويلز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بطل الشوط الخامس «الرئيس الأول» لمسافة 1600 متر، برعاية «إسطبلات شادويل».

وقال سالم بن غدير إن البطل تطور مستواه بشكل كبير عن الموسم الماضي، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أن الخيارات مفتوحة، وهي المشاركة في البطولات الكبرى على مضمار جبل علي، وهما «جبل علي للميل»، و«جبل علي ستيكس»، بالإضافة إلى المشاركة في أحد سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، شهر يناير المقبل، على مضمار «ميدان» العالمي.

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