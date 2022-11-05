«تنبيري ويلز» لحمدان بن محمد نجم الشوط الرئيس في «جبل علي»

المصدر: دبي - ياسر قاسم، خالد المهيري- تصوير - غلام كاركر

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ظفر «تنبيري ويلز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الخامس «الرئيس الأول» لمسافة 1600 متر برعاية «إسطبلات شادويل»، في ثاني سباقات مضمار جبل علي الذي حمل اسم «سباق العوير».

كما حققت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الانتصار الـ500 لسموه في الإمارات، عبر «مرسال»، الذي توج بلقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، فيما خطف «ون أيديا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، بينما توج «ركيز» لـ«إسطبلات الراشد» بلقب الشوط السابع «الرئيس الثاني» لمسافة 1950 متراً.

الشوط الأول

ظفر «إيه إف المهيب» لخالد خليفة النابودة بلقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر برعاية «شركة الساحل للمقاولات»، البالغة قيمة جوائزه 50 ألف درهم، بقيادة الفارس مارسيلينو رودريجز وإشراف المدرب إرنست أورتيل، مسجلاً زمناً قدره 01.36.04 دقيقة وبفارق 4 أطوال ونصف الطول عن «ميقات» لعلي خلفان الشاوي بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب خليفة النيادي.

وجاء في المركز الثالث «برجة» لخليفة مطر محمد مطر النيادي بقيادة الفارس خالد البلوشي وإشراف المدرب خليفة النيادي.

الشوط الثاني

اقتنص «ون أيديا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للاستثمار»، البالغة قيمة جوائزه 72 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 01.27.16 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «إمبريزون» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس راي داوسون وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وحل ثالثاً «تشوزين مارك» لشعيب أحمد سرفراز بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب أحمد الشميلي.

الشوط الثالث

حقق «البارق» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» لقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «مركز دبي العقاري»، البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب راشد بورسلي، مسجلاً زمناً قدره 01.11.95 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «دجنيتي جوي» لمالكه البشير سالم الحراري بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «ضامن» لعبدالله صالح الحمادي بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب أحمد الشميلي.

الشوط الرابع

ظفر «مرسال» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر برعاية «جرين أوسيس التجارية»، البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 01.14.25 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «فيوجن جولد» لـ«ألتيما القابضة للتهجين» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً «بلاك مارك» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب راشد بورسلي.

الشوط الخامس

اقتنص «تنبيري ويلز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الخامس «الرئيس الأول» لمسافة 1600 متر برعاية «إسطبلات شادويل»، البالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير، مسجلاً زمناً قدره 01.38.32 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «شامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وجاء في المركز الثالث «سيرتيس» لناصر عسكر بقيادة الفارس أدري دي فريز وإشراف المدرب أحمد الشميلي.

الشوط السادس

حقق «فيربوتين» لـ«إسطبلات الراشد» لقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية «مضمار جبل علي»، البالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 01.38.39 دقيقة وبفارق رأس عن «هايد بارك» لسلطان علي، بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وحل ثالثاً «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط السابع

ظفر «ركيز» لـ«إسطبلات الراشد» بلقب الشوط السابع «الرئيس الثاني» لمسافة 1950 متراً برعاية «HIVE»، البالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار، مسجلاً زمناً قدره 01.59.47 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «فايولنت جاستيك» لـ«إسطبلات الراشد» أيضاً بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «أجست فيسكال» لـ«مزرعة لابوم» بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا وإشراف المدرب أنطونيو سنترا.

جوائز الترشيحات

وفي جوائز الترشيحات، لم ينجح أي شخص في ترشيح 7 خيول فائزة، فيما استطاع 3 أشخاص ترشيح 6 خيول فائزة، لينالوا مبلغ 4000 درهم.

كما تمكن 36 شخصاً من ترشيح 5 خيول فائزة، لينالوا مبلغ 800 درهم.

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