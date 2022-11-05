راشد بن دلموك: رؤية فارس العرب دافع لتقديم الأفضل في سباقات الخيل

المصدر: دبي - خالد المهيري- تصوير - غلام كاركر

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أكد الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، أن رؤية فارس العرب، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تشكل لهم الأساس والنبراس في تقديم كل شيء جديد ومميز في سباقات الخيل.

وتقدم الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بخالص الشكر والتقدير لـ «طيران الإمارات»، على دعمهم المستمر لرياضة الفروسية وسباقات الخيل في الدولة، ورعايتهم للسباق الأول، مضيفاً أن «طيران الإمارات»، يسيرون على ذات النهج الذي تم إرساؤه في سباقات الخيل، سواء في الإمارات أو المنطقة.

وأضاف الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، أن بداية موسم سباقات «نادي دبي لسباق الخيل»، كانت مميزة جداً، نظراً للمشاركة القوية لنخبة من الملاك والمدربين والفرسان، ما يبشر بموسم ناجح للجميع، ليس فقط على مضمار «ميدان» العالمي، بل أيضاً باقي مضامير الدولة.

وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بأن جدول الموسم الحالي طرأت فيه بعض التغييرات، تنفيذاً للوعد الذي قطعناه لأهل الخيل بتطوير السباقات في الدولة، والارتقاء بها إلى مستوى جديد يرضي الجميع، مضيفاً في الوقت نفسه، أن هناك الكثير من المبادرات التي سوف يتم الإعلان عنها خلال الموسم، خاصة المرتبطة بالجماهير.

محمد العظب: موسم استثنائي

تقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، بخالص الشكر والتقدير، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على دعم سموهما المستمر لرياضة سباقات الخيل، الذي شكل حافزاً لنا لتقديم الأفضل في عالم السباقات، واستقطاب أفضل الملاك والمدربين، للمشاركة في سباقاتنا.

وقال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، إنهم عملوا وفق توجيهات الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل، بالاستعداد مبكراً لانطلاق موسم سباقات «نادي دبي لسباق الخيل»، الذي سيكون استثنائياً، ويخدم فكر سباقات الخيل في الدولة، بالإضافة إلى الاستحقاقات الرئيسة، ابتداء من كرنفال كأس دبي العالمي، و«السوبر ساترادي»، وختاماً بالأمسية التي يترقبها الملايين من محبي سباقات الخيل حول العالم، كأس دبي العالمي.

وأضاف أن الموسم الحالي مميز للغاية، نظراً لوجود عدد من المدربين المواطنين الجدد في السباقات، بالإضافة إلى الملاك، وهذا يبشر بأن السباقات سوف تكون هذا الموسم قوية ومثيرة.

خالد بالجافلة: طيران الإمارات تفخر بالرعاية

أكد خالد بالجافلة نائب رئيس دائرة العمليات التجارية في الإمارات العربية المتحدة وعمان بـ «طيران الإمارات»، دائماً ترعى أقوى وأشهر الأحداث الرياضية والأندية العالمية، وكذلك سباقات الخيل التي تحظى بدعم كبير في الدولة، وتستقطب الملايين حول العالم، وتجذب أبرز الخيول والملاك والمدربين والفرسان العالميين.

وأضاف أنهم فخورون بالوجود ورعاية الأمسية الأولى لسباقات «نادي دبي لسباق الخيل»، على مضمار «ميدان» العالمي، وهذا تأكيد لالتزامنا بدعم ورعاية هذه الرياضة النبيلة.

سالم بن غدير: الفوز ليس بغريب عن «بوك ريفيو»

أشاد المدرب سالم بن غدير، بالأداء المميز الذي قدمه «بوك ريفيو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بطل الشوط السادس «الرئيس الثاني» لمسافة 1900 متر.

وأضاف سالم بن غدير أن الفوز ليس بغريب عن البطل، نظراً لتطور مستواه، كما أن مسافة السباق ناسبته.

وأكد سالم بن غدير أن «بوك ريفيو»، هو بطل قادر على التطور أكثر في السباقات القادمة، متمنياً أن تتواصل هذه الإنجازات خلال الموسم.

بوبات سيمار: فوز «بيتشرز بوينت» دفعة قوية لنا

عبّر المدرب بوبات سيمار، عن سعادته البالغة بتحقيق «بيتشرز بوينت» لـ «اسطبلات الراشد»، لقب الشوط الخامس «الرئيس الأول» لمسافة 1600 متر.

وأضاف أن هذا الانتصار، يعطي دفعة قوية لـ «إسطبلات الراشد» وفريق العمل، لمواصلة تحقيق مثل هذه الانتصارات خلال سباقات الموسم.

وعن الوجهة المقبلة، أكد بوبات سيمار، أنهم سيبحثون عن السباق المناسب للبطل.

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