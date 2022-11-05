«دي غرام» لمربط دبي ثاني أفراس الشوط الخامس

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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أكدت أفراس مربط عجمان حضوراً قوياً في ثاني أيام مهرجان الشارقة للجواد العربي – الإنتاج المحلي، والذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بفوز الفرس «ع ج بنفسج» ببطولة الشوط الخامس وزميلتها الفرس «ع ج ساري» بالمركز الثالث لنفس الشوط، كما فازت الفرس «ع ج ارينا» ببطولة الشوط السادس والأخير للأفراس أكبر من 8 سنوات، كما لفتت أفراس إسطبلات أمارا الأنظار بفوز الفرس «ع ج سلوانة» ببطولة الشوط الرابع المخصص للأفراس بعمر من 4 – 5 سنوات، والفرس «ع ج سرايا» من نفس الإسطبل بفوزها بالمركز الثاني للشوط السادس والأخير للأفراس.

حضور

شهد المهرجان الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ حمد بن علي آل ثاني، والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية، ومحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول، ومحمد التوحيدي المشرف العام لمربط دبي للخيول، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، وخالد العميري مدير مربط عجمان ومصبح الكعبي مدير بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيول.

وحصدت الفرس «ع ج سلوانة» التابعة لإسطبلات أمارا للخيول المركز الأول في الشوط الخامس المخصص للأفراس بعمر 4 – 5 سنوات 92,60 نقطة، وحلت ثانية «آ. اتش. مياسة» لمربط ربدان للخيول 92,50 نقطة والثالثة «الريم الهواجر» لمالكها عمرو محسن حسين 92,30 نقطة.

«ع ج بنفسج»

فازت الفرس «ع ج بنفسج» التابعة لمربط عجمان بالمركز الأول في الشوط السادس المخصص للأفراس بعمر من 6 – 7 سنوات 92,70 نقطة والثانية «دي غرام» لمربط دبي 92,30 نقطة والثالثة «ع ج ساري» لمربط عجمان 92,20 نقطة، كما ظفرت الفرس «ع ج ارينا» لمربط عجمان المركز الأول في الشوط السادس والأخير للأفراس بعمر 8 سنوات فما فوق 92,70 نقطة والثانية «ع ج سرايا» التابعة لإسطبلات امارا للخيول 92,50 نقطة والثالثة «ام اف الريم» لمربط البطين 91,60 نقطة.

ختام

يشهد غداً الأحد اليوم الختامي للمهرجان 3 أشواط تأهيلية للفحول وتتبعها الأشواط الرئيسية الستة، والتي تحدد أبطال الكؤوس الذهبية والفضية والبرونزية للمهرجان، وستكون الانطلاقة بالشوط العاشر المخصص للفحول بعمر 4 – 5 سنوات، ويتبعه الشوط الحادي عشر والمخصص للفحول بعمر 6 – 7 سنوات، ويختتم أشواط الفحول بالشوط 12 والمخصص للفحول بعمر 8 سنوات فأكبر.

ومسك الختام بالأشواط الرئيسية للفوز بالكؤوس الذهبية والفضية والبرونزية، وهي: شوط المهرات بعمر سنة وشوط كبار المهرات وشوط الأفراس وشوط المهور بعمر سنة وشوط كبار المهور وشوط الفحول.

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