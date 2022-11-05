7 أشواط في السباق الثاني لمضمار جبل علي

المصدر: دبي - خالد المهيري

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ينطلق، اليوم، السباق الثاني لمضمار جبل علي، الذي يتضمن 7 أشواط، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 530 ألف درهم. ويتضمن السباق شوطين رئيسيين، هما الشوط الخامس الرئيسي لمسافة 1600 متر برعاية «إسطبلات شادويل» البالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، بمشاركة 7 خيول أبرزها «تنبيري ويلز» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «شامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «زمان» لعبدالله مناحي، «موردين» لعبدالله سعيد النابودة، «سيرتيس» لناصر عسكر، «ميليسيرتيس» لمالكه البشير سالم الحراري، «بوستر بينت» لـ «إسطبلات الراشد».

الرئيسي الثاني

ويشهد الشوط السابع «الرئيسي الثاني» لمسافة 1950 متراً برعاية «HIVE» البالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، مشاركة 4 خيول، أبرزها «ترومبت مان» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «أجست فيسكال» لـ «مزرعة لابوم»، «فايولنت جاستيك» و«ركيز» لـ «إسطبلات الراشد».

الخيول العربية

ويشارك في الشوط الأول لمسافة 1400 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة برعاية «شركة الساحل للمقاولات» البالغة قيمة جوائزه 50 ألف درهم، 16 خيلاً أبرزها «مبشر» للشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، «إيه إف المهيب» و«إيه إف الصارم» و«إيه إف عتب» و«إيه إف دارا» و«إيه إف مشارك» و«إيه إف قاده» لخالد خليفة النابودة، «إيه إف نافر» لفالح سعيد فالح سيف الشامسي، «إيه إف نافذ» لجمعة إبراهيم بخيت جمعة.

الشوط الثاني

ويشهد الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغة قيمة جوائزه 72 ألف درهم، مشاركة 8 خيول أبرزها «بواسل» لـ «شادويل»، «ون أيديا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «هيرالديك» و«سعادة» لـ «فريق البيت متوحد».

الشوط الثالث

ويشارك في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «مركز دبي العقاري» البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، 4 خيول أبرزها «راكز» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «ضامن» لعبدالله صالح الحمادي، «البارق» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، «دجنيتي جوي» لمالكه البشير سالم الحراري.

الشوط الرابع

ويشهد الشوط الرابع لمسافة 1200 متر برعاية «جرين اوسيس التجارية» البالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، مشاركة 9 خيول أبرزها «أوندا روجينتي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «بعلبك» و«مرسال» و«تركي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «بلاك مارك» و«مربي الأجيال» لـ «نقابة بورسلي للسباقات».

الشوط السادس

ويشارك في الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية «مضمار جبل علي» البالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، 6 خيول أبرزها «أنتولد سيكريت» و«بانوشوشيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «هايد بارك» لسلطان علي، «غارث» لمحمد أحمد علي السبوسي، «إرادتي» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، «فيربوتين» لـ «إسطبلات الراشد».

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