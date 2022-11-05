«مهرات» مربط دبي تتألق في مهرجان الشارقة للجواد العربي

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت مهرات مربط دبي تألقها بحصد المزيد من المراكز الأولى في مهرجان الشارقة للجواد العربي الإنتاج المحلي، وبختام منافسات الأشواط الثلاثة للمهرات بعد أن حصدت المهرة «دي إشراقة» المركز الأول في الشوط الثاني المخصص للمهرات بعمر سنتين، كما حققت المهرة «دي راما» لمربط دبي المركز الثاني في القسم الثاني لنفس الشوط، لتواصلا إنجازات مربط دبي في الشوط الأول للمهرجان المخصص للمهرات بعمر سنة بقسميه الأول والثاني، من خلال المهرة تألق «دي شيخة» والمهرة «دي دوية»، وكان لمربط عجمان نصيب في حصد عدد من المراكز الأولى.

ختام المهرات

ويأتي تألق مهرات مربط دبي في ختام منافسات المهرات على مدار أول يومين للمهرجان بنسخته التاسعة عشرة والذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية، وجمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 297 جواداً من الإنتاج المحلي للدولة.

وشهد المهرجان الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية بالشارقة، والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية، والمهندس محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي وقصي عبيد الله مدير عام بطولة دبي الدولية للجواد العربي، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي.

تصدرت المهرة «دي شيخة» لمربط دبي الشوط الثاني بقسمه الأول والمخصص للمهرات السنتين 92,20 نقطة، والثانية «ع. ج. مواري» لمربط عجمان 92,10 نقطة، والثالثة «مينا البداير» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي 91,30 نقطة.

وفي القسم الثاني حصدت المركز الأول «ع.ج.سجلا» لمربط عجمان 92,30 نقطة والثانية «دي دراما» لمربط دبي 92,20 نقطة، والثالثة «مريان البداير» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي 92,20 نقطة. وفي منافسات المهرات بعمر ثلاث سنوت فازت بالقسم الأول من الشوط الثالث المهرة «غنادير البداير» للشيخ محمد سعود سلطان صقر القاسمي بمجموع 92,50 نقطة وحلت ثانية المهرة «ع.ج.غزالة» لمربط عجمان 92,50 نقطة، والثالثة المهرة «أريب الهواجر» لمالكها محسن حسين عماره 92 نقطة.

وبالقسم الثاني فازت المهرة «ع.ج.العلا» لمربط عجمان بمجموع 93,30 نقطة، وحلت ثانية «ع.ج.تيجان» لمربط عجمان 92,10 نقطة، والثالثة «فاخرة الهواجر» لعلي سالم عبيد الكعبي 91,70 نقطة.

وتتواصل عروض الجمال بيومها الثالث اليوم 3 أشواط للمهور وينطلق بالشوط السابع المخصص للمهور بعمر سنة بفئتين

(أ – ب) بمشاركة 33 مهراً، ثم الثامن بفئتين (أ – ب) للمهور بعمر سنيتن بمشاركة 36 مهراً، يليه التاسع للمهور بعمر ثلاث سنوات بمشاركة 20 من المهور.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز