خيول الإمارات عينها على ألقاب اليوم الثاني لمهرجان «بريدرز كب»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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تخوض خيول الإمارات تحدي اليوم الثاني من مهرجان «بريدرز كب» على مضمار «كينلاند» بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة نخبة من الخيول العالمية.

ومن أبرز أشواط اليوم «بريدرز كب مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، الذي يشهد مشاركة 14 خيلاً يتقدمها «مودرن جيمز» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «هو جواد محترف إلى أبعد الحدود، يبدو في حالة ممتازة هنا، وأدى تمريناً على العشب يوم الأربعاء لتجربة الأرضية والمضمار، وليست هناك أمور سلبية، حيث يبدو جيداً من الناحية البدنية، وحصل على بوابة رائعة، ومسافة الميل في سباق من منعطفين ستناسبه تماماً، وهو من شاكلة أبناء دباوي الذين يتطور أداؤهم مع التقدم في السن، إنه أقوى وأفضل الآن مقارنة بما كان عليه عندما حل ثالثاً في «الديربي الفرنسي» في يونيو، أشعر أنه أفضل الخيول المنافسة في المهرجان لدينا، حيث يتمتع بكثير من المزايا التي تصب في صالحه».

تيرف سبرينت

وستكون بداية المشاركات الإماراتية عبر شوط «بريدرز كب تيرف سبرينت» لمسافة 1100 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 14 خيلاً أبرزها «كريتيف فورس» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «نافال كراون» لجودلفين أيضاً بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي، «إماراتي أنا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب كيفين ريان.

وقال المدرب شارلي آبلبي: ««كريتيف فورس» هو أفضل الاثنين حينما يكون في يومه، وتماسك أدائه على المستوى الأعلى محل إعجاب، وينطلق من البوابة الأولى، والتي تعد في بعض الأحيان غير ملائمة، ولكنها بالنسبة له ليست سيئة، لن يسعى ليكون من بين المتصدرين في مرحلة مبكرة، وستنطلق خيول الصدارة بقوة، ولو نجح في البقاء قريباً منها بالجهة الداخلية، يمكن لوليام البحث عن فتحة عند الوصول إلى المنعطف الأخير ويفترض أن ينهي السباق بشكل جيد».

وأضاف: «كنت أفضل انطلاقة «نافال كراون» من بوابة أصغر، ولكنه يمتاز بسرعة ابتدائية طبيعية، ومثل «كريتيف فورس» يستحق أن يكون منافساً بالسباق. خيول السرعة الأمريكية تركض بسرعة استثنائية في المراحل المبكرة، ولكن لو نجح جوادانا في الركض خلف الصدارة، فإنهما سينهيان السباق بقوة».

ديرت مايل

يشهد شوط «بريدرز كب ديرت مايل» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» مشاركة 11 خيلاً أبرزها «كوديز ويش» لجودلفين بقيادة الفارس جونيور ألفارادو وإشراف المدرب وليام موت.

وقال المدرب وليام موت: «يأتي «كوديز ويش» إلى هذا السباق بعد استراحة وتجديد للنشاط عقب فوزه الكبير في «فوريغو» حينما تغلب على جواد يعد الأفضل في السرعة بالبلاد، وتدريباته سارت بشكل رائع للغاية، باعتقادي أنه جيد جداً على مسافة الميل، ولكني غير واثق من تعامل مع سباق من منعطفين في «كينلاند»، وهو جواد فاره القوام، وسباق بمنعطف واحد على مسافة الميل تمنحه وقتاً كافياً لتنظيم خطواته في المسار الخلفي، ولو وقع في ازدحام عند المنعطف الأول، لا ندري ما سيعمل للعودة للمنافسة مرة أخرى. وستكون التكتيكات مختلفة بعض الشيء بالمقارنة مع آخر مشاركتين، ولكن «كوديز ويش» جواد موهوب للغاية».

بريدرز كب ديستاف

تشارك «ملذات» لـ «شادويل» في شوط «بريدرز كب ديستاف» المخصص للمهرات والأفراس لمسافة 1800 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس جون آر فيلاسكيز وإشراف المدرب تود بليتشر، فيما يشهد شوط «بريدرز كب تيرف» لمسافة 2400 متر «الفئة الأولى»، مشاركة ثنائي جودلفين وهما «نيشنس برايد» بقيادة الفارس وليام بيوك و«ريبلز رومانس» بقيادة الفارس جيمس دويل، بإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: «كلاهما لديه معرفة جيدة عن الخيلين، وتبدو صورة السباق من صالحهما لكني أميل إلى جانب «نيشنس برايد» الذي يبدي ارتياحاً للركض في الانحناءات الضيقة هنا في آخر ثلاث مشاركات له، ومن الناحية البدنية يبدو جيداً ولا يزال في مرحلة البناء، وتكوينه الجسماني مناسب مع طبيعة السباقات الأمريكية، ويتمتع بخبرة ممتازة في أمريكا، وهو أكثر قوة بالمقارنة مع حالته حينما ركض في «آبسوم» في يونيو، وينطلق من البوابة السابعة، ولكن ليس هناك تأثير سلبي ظاهر للبوابة في سباق على مسافة الميل ونصف الميل».

وأضاف: ««ريبلز رومانس»، لم يخسر على العشب بنتيجة 4 من 4 وسجل انتصارين من الفئة الأولى في ألمانيا في آخر مشاركتين، وهو جواد آخر يتحمل الأسفار، وعلى الرغم من أنه لم يسبق له المنافسة في سباق بالولايات المتحدة، أمضى ستة أسابيع في نيويورك حيث كان يتدرب للمشاركة في «بيلمونت ستيكس» بعد فوزه في «ديربي الإمارات» العام الماضي، لم يتمكن من المشاركة في بيلمونت بسبب إصابة تعرض لها، ولكنه جواد موهوب على مسافة الميل ونصف الميل، وظل محل إعجاب منذ تحويله إلى الأرضية العشبية، وباعتقادي أنه سيقدم الأداء الجدير به».

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