انطلاق موسم «نادي دبي لسباق الخيل» في «ميدان» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعود الإثارة والقوة إلى مضمار «ميدان» العالمي، مع انطلاق السباق الأول لـ«نادي دبي لسباق الخيل» برعاية «طيران الإمارات»، الذي يتضمن 7 أشواط، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للأشواط 637 ألفاً و500 درهم.

ويتضمن السباق شوطين رئيسيين وهما الشوط الخامس لمسافة 1600 متر برعاية «طيران الإمارات» البالغة قيمة جوائزه 105 آلاف درهم، بمشاركة 10 خيول أبرزها «داون أون دا بايو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «سلتيك برينس» و«بوكاتشيو» و«شانتي ستار» لـ«نقابة بورسلي للسباقات»، «بيتشرز بوينت» و«المروم» لـ «إسطبلات الراشد»، «فيثفول سولدير» لايه آل بتلر، «سكابارد» لديفيد إيه برنسين وجيفري إس لامبرت، «فار سكاي» لـ «سكاي للسباقات»، و«سكوتس باين» لسيد حشيش وهناء رفاعي.

الرئيس الثاني

يشهد الشوط السادس «الرئيس الثاني» لمسافة 1900 متر برعاية «طيران الإمارات» البالغة قيمة جوائزه 105 آلاف درهم، مشاركة 7 خيول أبرزها «جراند بازار» و«بوك ريفيو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «القعقاع» لـ«شادويل»، «جورج فيليرز» لمحمد خليفة البسطي، «نيو تريلز» لحمدان سلطان علي السبوسي، «تويلقث آوف نيفرلاند» لـ«إسطبل داكي»، و«دانيان» لأحمد عبيد محمد النيادي.

الشوط الأول

يشارك في الشوط الأول لمسافة 1200 متر برعاية «المغامرات العربية» البالغة قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، 11 خيلاً أبرزها «مستر بروكوشيس» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «كالبرق» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «مورنينج» لناصر عسكر، و«رشن ستاندر» لفلاديمير كزاكزف.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني لمسافة 2000 متر برعاية «الإمارات للشحن الجوي» البالغة قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، مشاركة 8 خيول أبرزها «كوتشي سابيشي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «كرنفال» لـ«شادويل»، «قريب» لناصر عسكر، و«ملفت» لـ«الغاندي للسباقات».

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر برعاية «الإمارات للعطلات» البالغة قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، 10 خيول أبرزها «واثق» و«نايفة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «هابي هيبو» للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز، «الوريث» لعبدالله سعيد النابودة، و«ساري دبي» لسعيد سلطان الرحومي.

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع لمسافة 1400 متر برعاية «الإمارات سكاي واردز» البالغة قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، مشاركة 8 خيول أبرزها «تهديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «رعد» لـ«ر ر ر للسباقات»، «رويال ساندز» لـ«شراكة ذا كول سيلك»، و«فاست ستارت» لـ«فريق القمة للسباقات».

الشوط الختامي

يشارك في الشوط السابع والختامي لمسافة 1200 متر برعاية «emirates.com» البالغة قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم، 8 خيول أبرزها «نبراس» و«بطران» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «أوبر كلاس» لـ«مربط غوارا ديل سور»، «مقياس» لـ«نقابة بورسلي للسباقات»، و«واي أوف ويزدوم» لسيد حشيش.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز