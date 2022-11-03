«مهرات» مربط دبي تتصدر مهرجان الشارقة للجواد العربي

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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حصد مربط دبي للخيول العربية في اليوم الأول لمهرجان الشارقة للجواد العربي، الإنتاج المحلي، في نسخته التاسعة عشرة، المركز الأول للمهرات بعمر سنة بقسميه الأول والثاني، من خلال المهرة «دي شيخة» وحققت 92,80 نقطة، والمهرة «دي دوية»، محققة 92,20 نقطة.

ويقام المهرجان برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع المنظمة الأوربية للخيول العربية.

وجمعية الإمارات للخيول العربية، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، ومربط البداير للخيول العربية، ومربط دبي للخيول العربية الأصيلة ومستشفى الشارقة للخيول وقناة الشارقة الرياضي. ويشارك في المهرجان 297 جواداً من الإنتاج المحلي للإمارات من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة، ويستمر حتى الأحد المقبل.

وشهد اليوم الافتتاحي الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية، ومحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول.

والمهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، وقصي عبيد الله مدير عام بطولة دبي الدولية للجواد العربي، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي.

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وتتواصل عروض الجمال بالمهرجان غداً الجمعة بثلاثة أشواط، وخصص الشوط الثالث بالمهرجان للمهرات بعمر ثلاث سنوات بفئتين (أ، ب) برعاية قناة الشارقة الرياضية ومجلس الشارقة الرياضي وبمشاركة 27 خيلاً، يليه الشوط الرابع للأفراس بعمر 4 – 5 سنوات برعاية مربط البداير وبمشاركة 25 فرساً، ويقام الشوط الخامس للأفراس بعمر 6 – 7 سنوات برعاية مربط دبي وبمشاركة 10 أفراس، والشوط السادس للأفراس بعمر 8 سنوات فأكبر برعاية مستشفى الشارقة للخيول وبمشاركة 18 من الأفراس.

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