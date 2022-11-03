خيول جودلفين في تحدي اليوم الافتتاحي لمهرجان «بريدرز كب»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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يخوض فريق جودلفين غداً غمار مهرجان «بريدرز كب» على مضمار «ديلمار» بالولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة نخبة من الخيول العالمية.

وسيشارك «مسشيف ماجيك» في شوط «بريدرز كب جوفنايل تيرف سبرينت» لمسافة 1100 متر «الفئة الأولى» على المضمار العشبي، بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: ( أعتقد أن قرعة السباق كانت جيدة، وبإمكانه أن يقدم الكثير على الشوط، في سجله 3 انتصارات من أصل 5 مشاركات، وأستطيع القول إنه جواد قوي، ويمتلك كافة المقومات لتحقيق نتيجة مشرفة خلال السباق ).

جوفنايل تيرف

كما سيشهد شوط «بريدرز كب جوفنايل تيرف» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى» على المضمار العشبي، مشاركة «سيلفر نوت» بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب شارلي آبلبي: ( قدم البطل أداء مميزاً في «سانداون» عندما توج بلقب سباق «سولاريو ستيكس» في شهر أغسطس، ولكنه تراجع قليلاً بسبب الأرضية اللينة على مضمار «دونكاستر»، إلا أنه عاد بقوة عندما حقق لقب «أوتم ستيكس» في «نيوماركت» الشهر الماضي، لذا أعتقد أن أرضية مضمار «ديلمار» ستكون مناسبة له خاصة أنه استعد جيداً للسباق ).

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