"طيران الإمارات" ترعى الحفل الافتتاحي لموسم سباقات الخيل بـ"ميدان"

المصدر: وام

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ترعى طيران الإمارات، الحفل الافتتاحي لموسم سباقات الخيل 2022-2023 بمضمار "ميدان" في دبي، والمقرر له يوم الجمعة المقبل .

وتضم الأمسية شوطين رئيسيين بقيمة 210 آلاف درهم لكل منهما، أحدهما سباق للتكافؤ (هانديكاب) لخيول حائزة على تصنيف 80-100 والبعض منها تأهل سلفاً لكرنفال كأس دبي العالمي 2023، ونفس الأمر ينطبق على السباق الآخر وبنفس الجائزة على مسافة 1900 متر.

وستتاح الفرصة لرواد سباقات الخيول مشاهدة الجيل القادم من النجوم وأبطال المستقبل عندما يحتضن المضمار أول سباق لخيول السنتين مخصص للمبتدئة لمسافة 1200 متر.

يذكر أن طيران الإمارات داعمة لسباقات الخيول في دبي لأكثر من عقدين، بما في ذلك كأس دبي العالمي البالغة جائزته المالية 12 مليون دولار أمريكي.

وقال اللواء خبير محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل: يسعدنا أن تكون شركة طيران الإمارات حاضرة في أول حفل لموسم 2022-2023 بمضمار "ميدان"، وتظل الشركة واحدة من أبرز خطوط الطيران الرائدة في العالم، ودعمهم لنا في نادي دبي لسباق الخيل لا مثيل له.. و نتطلع إلى العمل معهم مرة أخرى ولأمسية حافلة بالسباقات القوية في مستهل الموسم الجديد في مضمار دبي الرئيسي.

ومن جانبه قال بطرس بطرس، نائب رئيس أول دائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات: ملتزمون بتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية في طليعة الأحداث الرياضية والتجارية والسياحية الرائدة. ومع انطلاق موسم جديد على مضمار "ميدان" لسباق الخيل، تبدأ سلسلة سباقات تصل إلى ذروتها بكأس دبي العالمي، الحدث الذي يعزز مكانته عاماً بعد عام كواحد من أفضل السباقات في العالم.

ويعدّ الحفل الافتتاحي، يوم الجمعة المقبل، هو الأول من بين 22 حفلاً مقرر إقامتهم في مضمار ميدان خلال موسم سباقات 2022-2023، وتعرض مجموعة من التذاكر للبيع حيث تبدأ تكلفة الدخول للجمهور من درهمين، بينما يسمح الدخول مجاناً للأطفال، وكبار السن، وأصحاب الهمم، والمعلمين، والعاملين في الخطوط الأمامية.

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