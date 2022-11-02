نجاح لافت لسباق الخيول العربية في الظفرة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أسدل الستار أول من أمس على أول سباقات الخيول العربية في منطقة الظفرة بمدينة زايد، وسط نجاح لافت للمنافسة القوية التي أقيمت على ثلاثة أشواط في ميدان المدينة وبتنظيم نادي ليوا الرياضي.

ويأتي السباق الأول ضمن 10 سباقات مختلفة يعتزم النادي تنظيمها حتى نهاية شهر مارس المقبل هذا الموسم. ووجه عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، الشكر والتهنئة لكل الملاك المشاركين في أولى سباقات هذا الموسم.

واعتبر القبيسي أن هذا النجاح الكبير في أول سباق للموسم، يبشر بنجاح أكبر وأقوى للسباقات التسعة المقبلة في الموسم الرياضي للنادي.

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