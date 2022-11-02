«لاركسبور رن» لجودلفين تخطف لقب «هونغ كونغ جوكي كلوب ستيكس»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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ظفرت «لاركسبور رن» لجودلفين بلقب «هونغ كونغ جوكي كلوب ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» المخصص للمهرات والأفراس على مضمار «فلامنغتون» بأستراليا، بقيادة الفارس جيمي كاه وإشراف المدرب جيمس كمنغز، مسجلة زمناً قدره 1.26.07 دقيقة، وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «ليتراري ماجنيت» بقيادة الفارس دين يندال وإشراف المدرب ماثيو ويليامز.

وحلت ثالثاً «ماك آن تشيز» بقيادة الفارس هيو بومان وإشراف المدربين توني ماكيفوي وكالفن ماكيفوي.

ومن جانب آخر، فجر «جولد ترب» مفاجأة من العيار الثقيل باقتناصه لقب «ملبورن كب» لمسافة 3200 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس مارك زاهرا وإشراف المدربين سيارون ماهر وديفيد يوستاس، مسجلاً زمناً قدره 3.24.04 دقائق، وبفارق طولين عن «إيمسري» بقيادة الفارس باتريك مولوني وإشراف المدرب مايكل موروني.

وجاءت في المركز الثالث «هاي إيموسين» بقيادة الفارس تيودور نوجينت وإشراف المدربين سيارون ماهر وديفيد يوستاس.

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