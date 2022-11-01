ختام «مزاد دبي العالمي» للخيول

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتم مربط دبي للخيول العربية مزاده العالمي الذي أقيم بالقاعة المغطاة بالمربط مساء أول أمس بتنظيم الإمارات للمزادات، وسجل مزاد دبي العالمي الذي شهد إقبالاً واسعاً من الجمهور الحاضر الكثيف من عشاق الخيل العربية الأصيلة وعبر البث المباشر، نجاحاً قياسياً، واجتمع في دبي ممثلو المرابط الدولية وشخصيات بارزة من دول مجلس التعاون وأوربا وآسيا والولايات المتحدة، إضافة إلى شخصيات وطنية بارزة في مجال تربية الخيل العربية، وكان في استقبالهم المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير مربط دبي، وعبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي للمربط.

وحققت 35 خيلاً من الإنتاج المحلي لمربط دبي رقماً جيداً جداً في مداخيل المزاد بلغت 8 ملايين و33 ألف درهم، تصدرت أعلى سعر بينها المهرة دي لين بمبلغ مليون و200 ألف درهم، وهي من بطل العالم مرتين فحل الإنتاج العالمي الجديد «دي سراج» والفرس «دي مهى».

نجاح

وأشاد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية بالإقبال الواسع على المزاد ونجاحه الكبير. وقدم التهاني للمرابط والملاك الذين استفادوا من المزاد ونالوا إنتاجاً متكامل المواصفات المطابقة لأصالة وجمال الخيل العربية.وقال:«هذا النجاح دليل على الثقة العالمية التي نالها إنتاجنا المحلي. وهو ثمرة لعمل متواصل نقوم به، ومع كل تكاليفه المادية والزمنية والذهنية أو العلمية، لتحقيق هدف عظيم نتقاسم ثمراته مع كل مرابط العالم».سعادةبدوره، أكد عبد العزيز المرزوقي، أن الخيول المباعة تستحق أن تكون لبنة قوية من لبنات تطوير المرابط التي حرصت على شرائها.

وقال المرزوقي: «إنتاجنا المحلي حقق إنجازات بطولية وإنتاجية لصالح كثير من المرابط الوطنية والدولية، كما ضم مجموعة كبيرة من أجود الإنتاج». من جهته، قال المدير التنفيذي للإمارات للمزادات، المايسترو سعود الرحماني: «كل الشكر والتقدير لمربط دبي على التنظيم الأكثر من رائع، مزادات مربط دبي أثبت للعالم كله خلال السنوات الخمس الماضية أنه مربط عالمي، والأفضل عالمياً، والأقوى إنتاجاً للخيل وتطوير السلالات».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز