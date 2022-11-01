«وذ آوت أ فايت» في تحدي «ملبورن كب» اليوم

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينطلق اليوم على مضمار «فلامنغتون» بأستراليا، سباق «ملبورن كب» لمسافة 3200 متر «الفئة الأولى»، بمشاركة 23 خيلاً، ويمثل الإمارات في السباق «وذ آوت أ فايت» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، ويواجه منافسة شرسة مع المرشح الأول «دوفيل ليجند» بقيادة الفارس كيرين ماكيفوي وإشراف المدرب جيمس فيرجسون، و«مونتيفيليا» بقيادة الفارس جايسون كوليت وإشراف المدرب ديفيد باين.

وأكد المدرب إد كريسفورد جاهزية «وذ آوت أ فايت» لخوض غمار السباق وقال: «استعددنا للسباق بشكل جيد، وأنا سعيد بأننا حصلنا على فرصة المشاركة مع نخبة الخيول القوية. ورغم وقوعنا في البوابة 18 إلا أني متفائل بقدرة الجواد على المنافسة وتحقيق اللقب، ولن تشكل أرضية المضمار عائقاً أمامه، وهو قادر على التعامل معها».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز