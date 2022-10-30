«حكام» بطل كأس سلطان بن خليفة باكورة سباقات خيول الشارقة

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج - تصوير - غلام كاركر

ت + ت - الحجم الطبيعي

توج المهر «حكام» للوثبة للسباقات والتابع لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وبقيادة الفارس دين اوتيل بكأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان بفوزه بالمركز الأول في السباق الذي أقيم أمس على مضمار الشارقة لونجين ونظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباقات، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية.

كما تألقت خيول خالد خليفة النابودة في السباق بفوزها بثنائية السباق في الشوطين الأول والثالث. وأقيم هذا السباق الذي يمثل باكورة سباقات الموسم 2022/2023 بفروسية الشارقة بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعم سموه اللامحدود للارتقاء برياضة الآباء والأجداد، وشهد مشاركة 76 جواداً مع وجود 3 جياد على الاحتياط، ويتكون السباق من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات.

الحضور

شهد السباق العديد من المسؤولين يتقدمهم الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، وباتريك عون الرئيس الإقليمي لشركة لونجين، والمهندس محمد سعيد الشحي مدير عام هيئة الإمارات لسباقات الخيل، والعديد من الملاك ومربي الخيول، كما شهد السباق أكثر من 5000 آلاف شخص من جميع الجنسيات والأعمار.

كأس سلطان بن خليفة

توج المهر «حكام» لإسطبلات الوثبة التابعة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبقيادة الفارس دين اولين بكأس الشوط الرئيسي الخامس شوط كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان برعاية «مجموعة ماستر كولكشن من لونجين» والمخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر، وبجوائزه البالغة 100 ألف درهم، بعد أن قطع 2000م بزمن 02.18.59 دقيقة، وحل ثانياً المهر «إنديس داي» التابع لإسطبلات العجبان بقيادة الفارس ريتشارد مولن بفارق نصف طول، وحل ثالثاً الجواد «صلب» التابع للخيالة السلطانية العمانية بقيادة الفارس راي دابسون بفارق ثلاثة أطوال، وقام بتتويج جميع الأشواط باترك عون وسلطان اليحيائي.

الشوط الافتتاحي

حصد المهر «أي إف مرموق» لمالكه خالد خليفة النابودة بقيادة الفارس تاج أوشي المركز الأول في الشوط الأول (شوط مجموعة دولشي فيتا من لونجين) المخصص للخيول العربية الأصيلة تكافؤ توليد الإمارات، بعد أن قطع مسافة 1200م بزمن 01.19.40 دقيقة، وحل ثانياً وبفارق أنف «إيه إس قوت» للشيخ حامد بن خادم بن بطي، والثالث «الغربي» لمالكه سيف عشير المزروعي وبفارق طولين وربع.

إسطبلات الوثبة

وسيطرت مهور إسطبلات الوثبة التابعة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الثاني (مجموعة ريكورد من لونجين) المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، حيث فاز بالمركز الأول المهر «صادق الوثبة»، بقيادة الفارس دين أونيل بعد أن قطع مسافة السباق 1000م بزمن 01.05.78 دقيقة، وحل ثانياً الفحل «نجم الوثبة» بفارق طول ونصف، وحل ثالثاً المهر «مجد الوثبة» بفارق طولين وثلاث أرباع الطول.

«إيه إف محير» الثالث

وبجدارة حصد الجواد «إيه إف محير» للمالك خالد النابودة المركز الأول في الشوط الثالث (مجموعة إليجانت من لونجين) المخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فأكبر تكافؤ، بعد مسافة 2000م بزمن 02.21.59 دقيقة، وحل ثانياً الفحل «اوسيلوت» لإسطبلات الريف بفارق رقبة، والثالث «ويل باور» لإسطبلات العجبان بفارق 3 أطوال.

«فرحان» الرابع

وحصد الفحل «فرحان» لإسطبلات الوثبة للسباقات التابع لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المركز الأول للشوط الرابع (شوط مجموعة كونكويست من لونجين) تكافؤ والمخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة توليد الإمارات، بعد أن قطع مسافة 1700م بزمن 01.59.51 دقيقة، وحل ثانياً الفحل «مجدي» التابع لإسطبلات العجبان بفارق طول ونصف، والثالث «إيه إف المتغطرس» لمالكه خالد النابودة بفارق رقبة.

بطل الختام

اكتسح الجواد «الهدير» التابع لإسطبلات شادويل لقب الشوط السادس والختامي للسباق والمخصص للخيول المهجنة (شوط مجموعة ماستر كولكشن من لونجين) بعد أن قطع مسافة السباق 1200م بزمن 01.11.83 دقيقة، وبفارق 13.5 طول، وحل ثانياً الجواد «مربي الأجيال» التابع لنقابة بورسلي للسباقات، والثالث الجواد «بعلبك» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز