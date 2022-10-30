خيول أحمد بن راشد تكتسح افتتاحية موسم «جبل علي»

المصدر: دبي - ياسر قاسم، خالد المهيري

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اكتسحت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم افتتاحية موسم مضمار جبل علي والذي حمل اسم «سباق البرشاء»، إذ حققت ثنائية عبر «مهيب» الذي اقتنص لقب الشوط الثالث الرئيس لمسافة 1200 متر برعاية «اسطبلات شادويل»، و«يجاري» الذي توج بلقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر برعاية مجموعة بن دسمال.

الشوط الأول

حقق «أنبار» لـ«اسطبلات الراشد» لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية بنك دبي التجاري والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 01.26.62 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «كواليتي هيومر» لسلطان علي بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «إبرا أتاك» لمالكه البشير سالم الحراري بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب أحمد الشميلي.

الشوط الثاني

اقتنص «بوسطن جورج» لـ«اسطبلات الراشد» لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 01.25.24 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «ميادين» لـ«شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون. وجاء في المركز الثالث «سديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا.

الشوط الرئيس

ظفر «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثالث الرئيس لمسافة 1200 متر برعاية «اسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 96 ألف درهم، بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 01.11.33 دقيقة وبفارق طول عن «مكمانامان» لـ«اسطبلات الراشد» بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون. وحل ثالثاً «فنار» لـ«شادويل» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط الرابع

حقق «يجاري» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر برعاية مجموعة بن دسمال والبالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم، بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 01.12.82 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «إمبريزون» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس إركان تونك وإشراف المدرب راشد بورسلي.وجاء في المركز الثالث «رايج» لـ «ر ر ر للسباقات» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الخامس

اقتنص «تابيتيوشن» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز لقب الشوط الخامس لمسافة 1950 متراً برعاية دبي للمرطبات «بيبسي» والبالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 02.00.81 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «دباوي ساندز» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون. وحل ثالثاً «فيرست أوف نوفمبر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

الشوط السادس

ظفر «كوست سكاي» لـ «سكاي للسباقات» بلقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر برعاية مركز دبي العقاري والبالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 01.39.51 دقيقة وبفارق رقبة عن «بانوشوشيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «وان فيجن» لحمد علي حمد الحمرور بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

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