«أنتولد سيكريت» يتألق في افتتاحية موسم سباقات العين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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تألق الجواد «أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وانتزع فوزاً مستحقاً ليتوج بطلاً للشوط الثالث المخصص للخيول المهجنة، في افتتاح الموسم الجديد لسباقات مضمار العين 2023-2022 والذي افتتح أول من أمس، بحضور كل من محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وفيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام للسباقات بمضمار نادي العين، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وعلي الملا ممثل أريج الأميرات، كما شهد السباق نحو 5000 من عشاق سباقات الخيول.

وشهد هذا الشوط إثارة بالغة استمرت حتى الأمتار الأخيرة، قبل أن يتمكن الجواد البطل، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة زافير زياني، من تحقيق الصدارة بفارق (رأس) عن صاحب المركز الثاني، قاطعاً مسافة السباق الذي يبلغ طوله 1600 متر، في زمن قدره 1600 متر تكافؤ.

مراد الوثبة

توج المهر (قاصد إس بي) لناصر عسكر، وإشراف أحمد المحيربي، وقيادة عبدالعزيز البلوشي، بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في الشوط الأول لمسافة 1400 متر في زمن قدره 1:35:98 دقيقة.

وفاز المهر (مراد الوثبة) للوثبة للسباقات، بلقب الشوط الثاني للخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر، تحت قيادة دين أونيل في زمن قدره 1:37:38 دقيقة.

وخرج المهر (براق المدام) لخادم بن حامد الحامد، بإشراف خليفة النيادي وبقيادة سيف البلوشي، من فئة المبتدئة بفوز رائع بعد أن توج بلقب الشوط الرابع لفئة المبتدئة.

جلال الريف

نجح الجواد (جلال الريف) لإسطبلات العجبان، في اقتناص لقب الشوط الخامس بالأمسية، المخصص للخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر، ليحقق انتصاره الأول بإشراف عبدالله الحمادي وقيادة سام هتشكوت في زمن قدره 1:49:90 دقيقة.

كما فاز الجواد (متقدم) للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف إبراهيم الحضرمي وبقيادة راي داوسون، بكأس الشوط السادس وقبل الأخير لمسافة 1800 متر تكافؤ بزمن قدره 2:3:61 دقيقة.

الختام

حققت الفرس (مرمرة إكس إم) لاسطبلات ليو، لقب كأس الشوط السابع «الرئيس» والختامي بالأمسية، والذي انطلق لمسافة السرعة 1000 متر، بمشاركة 13 خيلاً في زمن قدره 1:6:68 دقيقة.

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