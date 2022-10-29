محمد الشحي: المشاركات القوية تبشر بموسم ناجح للسباقات في الدولة

المصدر: دبي - خالد المهيري- تصوير - غلام كاركر

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تقدم المهندس محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، بخالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، بمناسبة انطلاق الموسم الإماراتي الجديد للسباقات.

وأكد محمد الشحي أن انطلاق الموسم كان مميزاً في مضماري العين وجبل علي، اللذين شهدا مشاركة قوية لنخبة من الملاك والمدربين والفرسان، ما يبشر بموسم ناجح للجميع في كافة مضامير الدولة.

وأضاف أن ما يميز الموسم الحالي أيضاً هو وجود 10 مدربين مواطنين جدد مرخصين من الهيئة، مؤكداً أن المجال مفتوح للجميع، سواء من الملاك أو المدربين أو الفرسان لدخول عالم السباقات بدعم وتوجيهات من القيادة الرشيدة.

المضمار الأصفر

كما تقدم محمد الشحي بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم على دعم سموه المستمر للمضمار الأصفر، إذ عملت الإدارة العليا لمضمار جبل علي بكل جهد واجتهاد لكي يخرج الموسم بحلة جديدة، خاصة عقب التعديلات التي تم إدخالها على البنية التحتية، إضافة إلى مواصلة الاهتمام بالملاك والمدربين والفرسان والرعاة، الذين يشكلون إحدى الركائز الأساسية لنجاح سباقات المضمار الأصفر.

وأشاد محمد الشحي بالتواجد الجماهيري، مضيفاً أنه ستكون هناك عدد من المفاجآت التي سوف تدخل الفرحة والسرور على جماهير المضمار العائلي.

انتصار كبير

وعبّر محمد الشحي عن سعادته البالغة بتحقيق خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ثنائية في افتتاح موسم سباقات مضمار جبل علي عبر «مهيب»، الذي اقتنص لقب الشوط الثالث الرئيس لمسافة 1200 متر برعاية «إسطبلات شادويل»، و«يجاري»، الذي توج بلقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر برعاية مجموعة بن دسمال.

وأضاف أن الفوز مهم جداً، خاصة عقب تعيين المدرب مايكل كوستا مدرباً لإسطبلات جبل علي، والفارس جان فان أوفيرمير، مشيداً بالمستوى الكبير الذي قدمه كل من «مهيب» و«يجاري» خلال الشوطين.

محمد الأحمد: نسعى إلى تنظيم عدد من السباقات العالمية في المستقبل

أكد محمد الأحمد، مدير مضمار جبل علي، أنهم عملوا وفق توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، والإدارة العليا لمضمار جبل علي، على تطوير البنية التحتية للمضمار الأصفر، إذ ظهر السباق الأول بحلة جديدة ومختلفة، نالت إعجاب الجميع، خاصة الجماهير الذين تواجدوا بشكل كبير في السباق الأول، مضيفاً أنه سيكون هناك عدد من المفاجآت السارة التي سوف يتم الإعلان عنها خلال الموسم.

كما تحدث محمد الأحمد عن الخطط المستقبلية للمضمار الأصفر، مؤكداً أنه سيتم تغيير مسميات بعض الأشواط، إضافة إلى السعي في المستقبل إلى تنظيم عدد من السباقات الدولية، واستضافة عدد من الخيول العالمية للمشاركة في سباقات المضمار الأصفر، وزيادة عدد السباقات التي تقام في الموسم، والتركيز كذلك على إقامة شراكات استراتيجية مع المضامير في المنطقة والعالم.

مايكل كوستا: الفرحة فرحتان

عبّر المدرب مايكل كوستا عن سعادته البالغة بتحقيق خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ثنائية في افتتاح موسم سباقات مضمار جبل علي عبر «مهيب»، الذي اقتنص لقب الشوط الثالث الرئيس لمسافة 1200 متر برعاية «إسطبلات شادويل»، و«يجاري» الذي توج بلقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر برعاية مجموعة بن دسمال.

وأضاف أن فرحة الفوز تزامنت أيضاً مع قدوم مولودته الجديدة أمس، الذي ضاعف فرحته، واعتبره فأل خير له مع بداية الموسم.

وأكد مايكل كوستا أنه أحس بالارتياح البالغ عقب تحقيق الثنائية، خاصة أنه الفوز الأول له على الإطلاق في الدولة، وهذا سيعطيه المزيد من الدوافع لمواصلة تحقيق الانتصارات في مختلف مضامير الدولة.

وعن الفروقات التي وجدها بين السباقات في الدولة وأستراليا، قال مايكل كوستا إن هناك اختلافاً كبيراً في السباقات، إلا أنه تمكن خلال الفترة الماضية من تطوير مستوى خيول الإسطبل، مشيراً إلى أن انتصارات اليوم هي مؤشر ممتاز على ما قمنا به في الإسطبل، ومواصلة تحسين الأداء في السباقات المقبلة.

وأضاف أنه يعتبر نفسه محظوظاً بالتواجد والمشاركة للمرة الأولى خارج أستراليا، وتحقيق الانتصار، وهذا الفضل يعود إلى الدعم الكبير الذي تلقاه من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وفريق العمل، إذ قمنا خلال الفترة الماضية باقتناء عدد من الجياد بمختلف الأعمار من مختلف المزادات في الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب وصول عدد من جياد الإسطبل في بريطانيا ليتم تجهيزها للمشاركة في مختلف السباقات هذا الموسم.

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