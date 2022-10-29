ثنائية لخيول أحمد بن راشد في افتتاح موسم «جبل علي»

المصدر: دبي - ياسر قاسم، خالد المهيري - تصوير- غلام كاركر

ت + ت - الحجم الطبيعي

تألقت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في افتتاحية موسم سباقات مضمار جبل علي والذي حمل اسم «سباق البرشاء»، إذ حقق الإسطبل الأصفر ثنائية عبر «مهيب» الذي اقتنص لقب الشوط الثالث الرئيس لمسافة 1200 متر برعاية «إسطبلات شادويل»، و«يجاري» الذي توج بلقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر برعاية مجموعة بن دسمال.

كما حققت خيول «إسطبلات الراشد» ثنائية أيضاً، جاءت عبر «أنبار» الذي نال لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية بنك دبي التجاري، و«بوسطن جورج» بطل الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للاستثمار».

وشهد السباق تحقيق المدرب دووج واتسون ثلاثية، فيما تألق الفارسان سام هتشكوت وجان فان أوفيرمير اللذان حققا ثنائية.

الشوط الأول

حقق «أنبار» لـ «إسطبلات الراشد» لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية بنك دبي التجاري والبالغ قيمة جوائزه 60 ألف درهم، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 01.26.62 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «كواليتي هيومر» لسلطان علي بقيادة الفارس سيف البلوشي وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وحل ثالثاً «إبرا أتاك» لمالكه البشير سالم الحراري بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب أحمد الشميلي.

الشوط الثاني

اقتنص «بوسطن جورج» لـ «إسطبلات الراشد» لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغ قيمة جوائزه 76 ألف درهم، بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 01.25.24 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «ميادين» لـ«شادويل» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «سديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وفي الختام، قام فيصل الشعفار ممثل «الشعفار للاستثمار» بتتويج أبطال الشوط.

الشوط الرئيس

ظفر «مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثالث الرئيس لمسافة 1200 متر برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 01.11.33 دقيقة وبفارق طول عن «مكمانامان» لـ«إسطبلات الراشد» بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «فنار» لـ«شادويل» بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وتسلم المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل والمدرب مايكل كوستا والفارس جان فان أوفيرمير جائزة الشوط من إبراهيم أستاذي.

الشوط الرابع

حقق «يجاري» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر برعاية مجموعة بن دسمال والبالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، بقيادة الفارس جان فان أوفيرمير وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلاً زمناً قدره 01.12.82 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «إمبريزون» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس إركان تونك وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وجاء في المركز الثالث «رايج» لـ «ر ر ر للسباقات» بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وتسلم المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل والمدرب مايكل كوستا والفارس جان فان أوفيرمير جائزة الشوط من خليفة بن دسمال ونجليه محمد وسالم بن دسمال.

الشوط الخامس

اقتنص «تابيتيوشن» للأمير سلطان بن مشعل بن عبد العزيز لقب الشوط الخامس لمسافة 1950 متراً برعاية دبي للمرطبات «بيبسي» والبالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب بوبات سيمار مسجلاً زمناً قدره 02.00.81 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «دباوي ساندز» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «فيرست أوف نوفمبر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وقام عبدالله البلوشي وفاروق الكمالي بتتويج الفائزين بعد نهاية الشوط.

الشوط السادس

ظفر «كوست سكاي» لـ «سكاي للسباقات» بلقب الشوط السادس والختامي لمسافة 1600 متر برعاية مركز دبي العقاري والبالغة قيمة جوائزه 64 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً قدره 01.39.51 دقيقة وبفارق رقبة عن «بانوشوشيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاء في المركز الثالث «وان فيجن» لحمد علي حمد الحمرور بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وقام إبراهيم أستاذي ممثل مركز دبي العقاري بتتويج الفائزين.

جوائز الترشيحات

وفي جوائز الترشيحات، لم ينجح أي شخص من ترشيح 6 خيول فائزة، فيما استطاع شخص واحد ترشيح 5 خيول فائزة لينال مبلغ 5000 درهم.

كما تمكن 11 شخصاً من ترشيح 4 خيول فائزة لينالوا مبلغ 2000 درهم، فيما نجح 79 شخصا من ترشيح 3 خيول فائزة، وتم اختيار 26 شخصاً لينالوا مبلغ 500 درهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز