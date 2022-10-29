6 سباقات في موسم «مضمار الشارقة لونجين» والانطلاقة غدا

المصدر: الشارقة – فائز بجبوج

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بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعم سموه اللامحدود للارتقاء برياضة الآباء والأجداد، يدشن نادي الشارقة للفروسية والسباق غدا موسم سباقاته الستة التي يحتضنها مضمار الشارقة لونجين خلال الموسم 2022/2023، وينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، وستكون الانطلاقة اليوم بالسباق الأول سباق كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباقات وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية.

يقام السباق بمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة بمجموع 76 جواداً مع وجود 3 جياد على الاحتياط، حيث يتكون السباق من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات على النحو التالي:

6 أشواط

الشوط الأول: (شوط مجموعة دولشي فيتا من لونجين) المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 4 سنوات فما فوق توليد الإمارات، لمسافة 1200م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً مع وجود 3 جياد على الاحتياط.

ويتبعه الشوط الثاني: (شوط مجموعة ريكورد من لونجين) المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة توليد الإمارات بعمر 3 سنوات فقط، لمسافة 1000م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 14 جواداً.

ثم الشوط الثالث: (مجموعة إليجانت من لونجين) المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 4 سنوات فأكبر، لمسافة 2000م، وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 10 جياد.

والشوط الرابع: (شوط مجموعة كونكويست من لونجين) شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر توليد الإمارات، لمسافة 1700م، وجوائزه 40 ألف درهم، مشاركة 14 جواداً.

الرئيسي

ويشارك 16 جواداً في الشوط الخامس الرئيسي «كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان»: (برعاية مجموعة ماستر كولكشن من لونجين) المخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 2000م، وجوائزه 100 ألف درهم.

ويختتم السباق بالشوط السادس: (شوط مجموعة ماستر كولكشن من لونجين) المخصص للخيول المهجنة الأصيلة والمصنفة بعمر ثلاث سنوات وما فوق، لمسافة 1200م، وهو شوط تكافؤ وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 6 جياد.

6 سباقات

يحتضن مضمار الشارقة لونجين هذا الموسم 6 سباقات ستكون الانطلاق اليوم في سباق كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان والسباق الثاني 27 نوفمبر سباق كأس المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم والسباق الثالث 18 ديسمبر سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والسباق الرابع في 24 ديسمبر سباق مجلس التعاون الخليجي والسباق الخامس في 7 يناير 2023 سباق كأس سمو ولي عهد الشارقة وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم والسباق السادس والأخير في 12 مارس 2023 سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة.

وتأتي تسمية السباقات تكريماً لأصحاب الأثر الكبير في تطوير رياضة الفروسية في الدولة وامتداداً للمبادرة التي أطلقها الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق في المواسم السابقة بتسمية السباقات بأسماء كل من صاحب السمو حاكم الشارقة، وسمو ولي عهد الشارقة، والمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، وذلك لجهودهم الكبيرة في تطوير الفروسية وسباقات الخيل في الدولة.

مضمار «لونجين»

ضمن الشراكة الاستراتيجية بين نادي الشارقة للفروسية والسباق وشركة لونجين العلامة التجارية المميزة التي ظلت منذ أمد طويل تقدم الدعم والرعاية لرياضة الفروسية في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم، جرى اتفاق الرعاية الجديد لعام 2023/2022 بتسمية مضمار الشارقة للسباق باسمه الجديد للعام الرابع على التوالي – مضمار الشارقة لونجين للسباق.

بطولات للملاك

أعلنت إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق عن تنظيم بطولات خاصة لكل من ملاك ومدربي وفرسان السباق بنسختها السادسة من خلال نظام النقاط، حيث ينال المركز الأول صاحب أعلى مجموع نقاط في كل قسم من أقسام البطولة.

ويتنافس كل من الفرسان والملاك والمدربين على جمع النقاط خلال الموسم بالنادي، فيحصل المدرب والفارس والمالك صاحب المركز الأول على خمس نقاط والمركز الثاني أربع نقاط والمركز الثالث ثلاث نقاط والرابع نقطتين والخامس نقطة واحدة، وتجمع النقاط نهاية الموسم ليحدد عند ذلك صاحب النقاط الأعلى صاحب المركز الأول، بطلاً في الملاك وبطلاً في الفرسان وبطلاً في المدربين، ويعلن عن الفائزين في سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة في 12 مارس 2023.

‪‬‬‬‬ونظراً للظروف الراهنة سيتابع جمهورنا الكريم السباق عبر البث المباشر على قناة الشارقة الرياضية ومنصات التواصل الاجتماعي، وسيتم توزيع جوائز نقدية للجمهور عبر ترشيحات الموقع الإلكتروني www.dhric.ae.‬‬

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