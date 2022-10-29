مضمار جبل علي يدشن موسمه اليوم بحلة جديدة

المصدر: دبي - خالد المهيري

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تعود الحياة إلى مضمار جبل علي اليوم، مع انطلاق السباق الأول للموسم الأصفر العائلي الذي سيحمل اسم «سباق البرشاء»، ويتضمن 6 أشواط، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 452 ألف درهم.

وأكد محمد الأحمد مدير المضمار الأصفر، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، اكتمال الاستعدادات كافة لسباق اليوم، مضيفاً أن هناك الكثير من التغييرات التي تم إحداثها في المضمار من ناحية البنية التحتية، إذ تم توسيع منطقة استعراض الخيول، كما تم إدخال عدد من التعديلات في مدرجات الجماهير، بالإضافة إلى منطقة الألعاب المخصصة للأطفال والحدائق، ووضع شاشات كبيرة لمتابعة مجريات السباقات التي ستقام في الموسم.

وعن الجماهير، قال محمد الأحمد إن مسابقة الترشيحات ما زالت قائمة، كما أن هناك الكثير من المفاجآت للجماهير الوفية للمضمار الأصفر الذين نعدهم جزءاً أساسياً من نجاحنا، وسر تألقنا، ولذا وجب علينا إدخال الفرحة والسرور قلوبهم وتوفير وسائل الراحة كافة الممكنة حتى يستمتعوا بمجريات السباقات التي ستقام في مضمار جبل علي.

وأضاف: هناك عدد من الجهات الجديدة التي انضمت إلى قائمة رعاة سباقات المضمار الأصفر، إذ تم عقد عدد من الشراكات الاستراتيجية ، مشيداً بالجهات الراعية لسباق اليوم ، ومرحباً في الوقت ذاته بالشركات والجهات التي انضمت لقائمة رعاة سباقات مضمار جبل علي.

الشوط الرئيس

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الثالث الرئيس لمسافة 1200 متر برعاية «شادويل» والبالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم بمشاركة 11 خيلاً أبرزها «الكرامة» و«فنار» لـ«شادويل»، و«مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«كينج ليو» لسلطان علي، و«روديني» و«ليدينج سبيريت» لـ«تتش جولد للسباقات»، و«رولستون سكار» لعبدالله مناحي، و«عياد» و«البارق» و«شانتي ستار» لـ«نقابة بورسلي للسباقات»، و«مكمانامان» لـ«اسطبلات الراشد».

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية بنك دبي التجاري والبالغة قيمة جوائزه 60 ألف درهم، مشاركة 16 خيلاً أبرزها «ميد إن دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«ريبال» و«سياسي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الثاني

يشارك في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «الشعفار للاستثمار» والبالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، 14 خيلاً أبرزها «زينهم» و«ميادين» لـ«شادويل»، و«سديد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع لمسافة 1200 متر برعاية مجموعة بن دسمال والبالغة قيمة جوائزه 76 ألف درهم، مشاركة 11 خيلاً أبرزها «هاي أون لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«فوارق» لـ«شادويل»، و«يجاري» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس لمسافة 1950 متراً وبرعاية دبي للمرطبات «بيبسي» والبالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، 8 خيول أبرزها «فيرست أوف نوفمبر» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«كحيل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«دباوي ساندز» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس لمسافة 1600 متر وبرعاية مركز دبي العقاري والبالغة قيمة جوائزه 64 ألف درهم، مشاركة 8 خيول أبرزها «بانوشوشيك» و«كوتشي سابيشي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

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