موسم سباقات الخيل ينطلق من مضمار العين

المصدر: العين- طلحة عبد الله

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تنطلق اليوم فعاليات الموسم الجديد 2022 - 2023 لسباقات الخيل، من خلال سباق نادي العين، على أن يليه حفل مضمار جبل علي يوم غدٍ، ثم الشارقة بعد غدٍ.

ويفتتح مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، موسمه الجديد 2022 - 2023، اليوم، بانطلاق أول سباقاته، والذي يتألف من 7 أشواط، خصص شوط واحد منها للخيول المهجنة الأصيلة، وهو الشوط الثالث، ويشارك في الحفل الأول، الذي ينطلق في الخامسة مساء، 74 خيلاً، تتنافس على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 495 ألف درهم.

ويستهل الحفل بسباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتبلغ جوائزه 70 ألف درهم، تتنافس عليها 15 من الخيول المبتدئة، تتسابق لمسافة 1400 متر، ويبرز منها «بي إف مجيد»، و«آر بي سراب».

في الشوط الثاني، والذي ينطلق لمسافة 1400 متر أيضاً، تتسابق 15 من الخيول العربية الأصيلة، على جوائز مالية 70 ألف درهم، ويتوقع أن يشهد هذا الشوط تنافساً شرساً لقوة الخيول المتسابقة، ويتقدم كل من «ماهر» و«مخلص» قائمة الترشيحات للفوز باللقب.

في الشوط الثالث، وهو الوحيد الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، تتنافس 5 خيول على جائزة 50 ألف درهم، وينطلق لمسافة 1600 متر «هانديكاب»، ويعقبه الشوط الرابع، الذي ينطلق لمسافة 1600 متر أيضاً، بمشاركة 15 خيلاً تتنافس على جائزة 70 ألف درهم.

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وتتواصل الإثارة في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، بمشاركة 13 خيلاً، تتنافس على جائزة تبلغ قيمتها 70 ألف درهم.

في الشوط السادس قبل الأخير، ينطلق لمسافة 1800 متر، بمشاركة 14 خيلاً، تتنافس على جائزة مالية تبلغ قيمتها 80 ألف درهم. ويختتم الحفل بالشوط السابع، بمشاركة 13 خيلاً، تتسابق لمسافة 1000 متر، وتبلغ جوائز هذا الشوط 85 ألف درهم.

تطور

أكد فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة، المشرف العام لسباقات الخيل بمضمار العين، اكتمال الترتيبات والتجهيزات كافة لانطلاق الموسم الجديد لسباق الخيول بالمضمار العيناوي، وقال: «بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، نحرص على أن يتابع المضمار العيناوي تطوره، ليعزز من مكانته، كأحد المضامير المهمة لمحبي سباقات الخيول، ونحن متفائلون بموسم متميز كالعادة، ليترجم جهود ودعم سموه».

وبخصوص المستجدات المتعلقة بجمهور مضمار العين، أوضح الرحماني، أن الجمهور سيكون على موعد مع السحب على الجوائز عن طريق كوبونات، وليس على طريقة الترشيح.

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