مباراتان ومزاد باليوم الخيري لبولو السيدات غداً

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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ينظم نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية «يوم البولو الخيري» السنوي للسيدات بدءاً من الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم غدٍ، ويشهد اليوم مباراتين الأولى في الثالثة والنصف والثانية في الرابعة والنصف، فيما يقام المزاد العلني الخيري في السادسة مساء ويسبقه حفل توزيع الجوائز، ويتخلل المهرجان عدد من الفقرات بينها البحث عن العملات الوردية والمسابقة الوردية المتمثلة في اختيار أجمل فستان نسائي.

وأكد محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو أن استراتيجية نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية لا تتوقف عند حد إقامة نشاط رياضي تنافسي على أعلى مستوى فحسب بل تمتد إلى الجوانب الاجتماعية والإنسانية والخيرية والترفيهية والترويجية من منطلق الواجب المجتمعي، ولذلك يعد «يوم البولو الخيري» للسيدات أحد هذه الفعاليات السنوية التي تتميز بها خطة نشاط النادي.

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