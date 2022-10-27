نادي دبي لسباق الخيل يحتفي بانطلاقة الموسم الجديد

المصدر: دبي-علي الظاهري

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نظم نادي دبي لسباق الخيل احتفالية خاصة بمناسبة قرب بداية الموسم الجديد لسباقات الخيل في مضمار ميدان العالمي الذي ينطلق في الرابع من نوفمبر المقبل، وحضر اللقاء اللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل وحمد الشامسي نائب المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل ويوسف الملا نائب المدير العام لنادي دبي للفروسية وعدد من الملاك والمدربين والفرسان والمهتمين بسباقات الخيل وممثلي وسائل الإعلام المحلية في الدولة.

وتقدم العظب بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الكبير والاهتمام الواسع برياضة الفروسية وسباقات الخيل، مما قاد إلى تحقيق العديد من النجاحات على مدى العقود الماضية، كما تقدم بخالص التهاني والتبريكات لمجتمع الفروسية بمناسبة انطلاق موسم السباقات في الدولة، متمنياً النجاح والتوفيق لكل الملاك والمدربين والفرسان المشاركين في الموسم الجديد.

جهود ورؤية

وثمن العظب جهود جميع الجهات وشركاء النجاح في مقدمتها هيئة الإمارات لسباق الخيل التي تعمل وفق رؤية واحدة مع نادي دبي لسباق الخيل وغيرها من أندية الفروسية لخدمة سباقات الخيل في مختلف المضامير داخل الدولة.

وأكد العظب أن أبواب إدارة نادي دبي لسباق الخيل ستظل دائماً مفتوحة لتقديم كل الخدمات التي يوفرها لكافة المستفيدين والتي تشمل الملاك والمدربين والفرسان، وذلك تزامناً مع اقتراب موعد بداية موسم السباقات في مضمار ميدان العالمي، مرحباً بجميع الاقتراحات والملاحظات الهادفة لخدمة منظومة السباقات على مستوى الدولة أو في مضمار ميدان العالمي على وجه الخصوص.

تعاون مشترك

وأعرب المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، عن تمنياته بمزيد من التعاون والعمل المشترك في الفترة المقبلة مع مختلف الجهات والأطراف في منظومة سباقات الخيل، مما سيساهم في مواجهة جميع التحديات والصعوبات في الموسم، مؤكداً أننا بلغنا مرحلة متقدمة وأكثر تطوراً في عالم السباقات بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد، وسيتواصل العمل لضمان ازدهار ونمو هذا القطاع في سباق العالمية خاصة وأن السباقات تعتبر مرآة تعكس مدى التطور الكبير الذي حققته الدولة.

نموذج عالمي

واختتم محمد العظب: شهدت الإمارات ودبي، نجاحات كبيرة على مدى 25 عاماً الماضية بفضل انتهاج استراتيجية واضحة المعالم في عالم سباقات الخيل بقيادة أصحاب السمو الشيوخ، مما جعل الدولة نموذجاً عالمياً يحتذى به على خارطة العالم، الأمر الذي يمنحنا دافعاً كبيراً لنكون على قدر التحدي والمسؤولية من أجل مواصلة الريادة والتميز وتحقيق مزيد من النجاحات والتطوير في ظل مشاركة الجميع لدعم المنظومة.

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