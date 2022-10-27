غدا.. انطلاق الموسم الجديد لسباق الخيل

المصدر: وام

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تنطلق غدا الجمعة فعاليات الموسم الجديد 2022-2023 لسباقات الخيل من خلال سباق نادي العين، على أن يليه حفل مضمار جبل علي بعد غد السبت ثم الشارقة يوم الأحد.

كما يدشن مضمار ميدان حفله الأول في 4 نوفمبر المقبل فيما نظم نادي دبي لسباق الخيل احتفالية بمناسبة بَدْء الموسم الجديد، بحضور عدد من الملاك والمدربين والفرسان والعاملين في مجال الفروسية.

وأكد اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العضب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، أن الموسم الجديد سيشهد مزيدا من الجهود للحفاظ على النجاحات التي تحققت سابقا، واجتياز التحديات الخاصة بوجود عدد كبير من السباقات المنافسة في المنطقة.

وأعرب عن أمنياته بأن يكون الموسم الجديد مميزا وامتدادا للنجاحات في المواسم السابقة، وقال: "دولة الإمارات متقدمة في مجال سباقات السرعة بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وكذلك دعم أصحاب السمو الشيوخ الذين كان لهم دور كبير فيما وصلنا إليه".

ودعا العضب لمزيد من التعاون والجهود خلال الموسم الجديد الحافل بالتحديات، وقال: "نحن كإدارة نسعى لخدمة جميع العاملين في هذه المنظومة من فرسان ومدربين وملاك وأبوابنا مفتوحة، وتعاوننا كمنظومة يساعدنا في تذليل ومعالجة كل التحديات التي قد تواجهنا".

وتحدث العضب عن أهمية مواكبة التغييرات والتطورات العالمية في عالم سباقات السرعة، خاصة أن منطقة الخليج العربي تشهد نهضة عالمية في مجال السباقات السريعة.

قال: "الأشقاء في دول الخليج يولون سباقات السرعة اهتماما شديدا، ويسلكون حاليا نفس النهج الذي سبق وأن انتهجناه، ما يعطينا دافعا كبيرا لنكون على قدر التحدي، والمحافظة على مكانة دبي في العالم، لتكون سباقاتنا الأفضل والأكثر تطورا دائما بفضل دعم وتعاون الجميع".

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