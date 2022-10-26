مضمار الشارقة لونجين يحتضن 6 سباقات بالموسم الجديد

المصدر: دبي- فائز بجبوج

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يدشن نادي الشارقة للفروسية والسباق موسم سباقات الخيل على أرض ميدان الشارقة لونجين في 30 أكتوبر الجاري ويشهد المضمار 6 سباقات بالموسم.

وأكد سلطان خليفه اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق جهوزية واستعداد النادي للموسم الجديد، وأضاف إن هذه الاستعدادات والجهوزية الكاملة تمثل ترجمة لتوجيهات الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق وبتواجد ومتابعة أعضاء مجلس إدارة النادي.

روزنامة السباقات

وأوضح اليحيائي أن النادي قد تسلم البرنامج الرسمي لسباقات الخيل في الدولة للموسم الجديد وسيكون مضمار الشارقة الرملي على موعد مع استضافة 6 سباقات بهذا الموسم، حيث يستضيف المضمار السباق الأول يوم الأحد 30 أكتوبر 2022 والثاني يوم الأحد 27 نوفمبر، والثالث يوم الأحد 13 ديسمبر والرابع يوم السبت في 19 من نفس الشهر، والخامس السبت 7 يناير 2023، والسادس والأخير يوم السبت 25 فبراير 2023.

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