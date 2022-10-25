«مشرف» يحلق بكأس زايد في مضمار تولوز

المصدر: تولوز - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حلق الجواد «مشرف» لخليفة بن شعيل الكواري، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة اوليفييه بيلييه، بلقب كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، للفئة الأولى لمسافة 2200 متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، والذي أقيم أول من أمس بمضمار تولوز الفرنسي، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

وتنافس على الجائزة المالية البالغة 45 ألف يورو، نخبة من الخيول، فائزة بسباقات مصنفة عدة، وجاء السباق متكافئاً حتى المراحل النهائية قبل أن يخطف «مشرف» اللقب بفارق نصف طول عن «شيزا» لعبدالله فهد العطية، بإشراف اف روهات وقيادة فالنتين سيجوي، وسجل البطل زمناً وقدره 2:26:10 دقيقة.

نجاح غير مسبوق

وقالت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والتي توجت الفائزين: إن المهرجان وصل إلى مرحلة متقدمة من التطور، وأحدث صدى كبيراً لسباقات الخيول العربية الأصيلة، وندين بالفضل لهذه النجاحات الكبيرة للمهرجان للدعم الكبير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وأكدت أن السباق شهد نجاحاً غير مسبوق من خلال مشاركة نخبة من خيول الفئة الأولى، التي قدمت أداءً متكافئاً، وشهد أجواء حماسية عالية ومنافسات قوية، حيث لم تهدأ فيه المنافسة إلا مع تجاوز خط النهاية.

وتقدمت صوايا بالتهنئة إلى الفائزين، كما توجهت بالشكر لجميع الداعمين والرعاة للمهرجان مشيدة بدورهم الإيجابي في دعم المهرجان.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز