تكريم الفائزين بجوائز «هيئة الإمارات لسباق الخيل»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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أقامت هيئة الإمارات لسباق الخيل حفل تكريم للفائزين في النسخة الأولى لجوائز الهيئة للمميزين في مختلف الفئات للموسم الماضي 2021 - 2022 وذلك بفندق سيزرس بالاس في جزيرة بلو واترز بدبي.

وشهد الحفل وتوج الفائزين الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، بحضور المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، ومحمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وسلطان اليحيائي المدير العام لنادي الشارقة للفروسية والسباق، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربي «إفهار»، ونائب رئيس اللجنة المنظمة والمشرف العام على السباقات بمضمار نادي العين، وحمد الشامسي نائب المدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وعدد من الملاك والفرسان والمدربين.

تتويج الأبطال

وتسلم المالك والمربي خالد خليفة النابودة جوائزعدة، أبرزها جائزة أفضل مالك، لتصدره قائمة الملاك الموسم الماضي، بالإضافة إلى جائزة أفضل فحل عربي أصيل، والتي ذهبت للفحل «إيه إف البراق»، وجائزة أفضل مربي خيول عربية أصيلة، فيما نال مدرب إسطبلات زعبيل، بوبات سيمار، جائزة أفضل مدرب في الموسم الماضي، بينما حصد الفارس تاغ أوشي، جائزة أفضل فارس.

الفئات الأخرى

وتوج الفارس سيف البلوشي بجائزة أفضل فارس متدرب، بعد نتائجه القوية الموسم الماضي، فيما حصل الفارس برناندو بينيرو، على جائزة «بات سمولين» لأفضل قيادة بالموسم، بعد فوزه على صهوة «حراب»، في سباق «بطولة الإمارات» بمضمار أبوظبي.

كما نال طحنون العلوي جائزة النجم الصاعد، بينما حصل الإعلامي محمد الأحمد من قناة دبي ريسينغ، على جائزة أفضل محلل إعلامي.

رؤية ثاقبة

وتقدم المهندس محمد سعيد الشحي عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، وللشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم نائب رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، رئيس نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، على الرؤية والدعم المستمر لرياضة الفروسية وسباقات الخيل، التي ساهمت في تحقيق الأهداف التي نسعى لها.

وأضاف أن الأرقام والمعدلات تشير إلى تطور كبير شهدتها السباقات في الدولة، إذ بلغ عدد السباقات التي أقيمت الموسم الماضي 457، فيما وصلت عدد الخيول التي شاركت في الموسم الماضي إلى ألف و527 حصاناً، بينما ارتفع عدد المدربين المرخصين من هيئة الإمارات لسباق الخيل، ليصل إلى 171 مدرباً، كما استقطب كرنفال كأس دبي العالمي 161 حصاناً، بالإضافة إلى زيادة الجوائز المالية التي وصلت إلى أكثر من 185 مليون درهم.

أصحاب الإنجازات

وعن النسخة الأولى من الجائزة، قال محمد الشحي، إنه مع دخول الهيئة لعقدها الرابع، كان لا بد أن تكون هناك وقفة، لإبراز وتكريم أصحاب الإنجازات والعطاء، الذين تألقوا في هذه الرياضة النبيلة، ومن هنا، برزت فكرة الجائزة، بالتزامن مع انطلاق الموسم الجديد لسباقات الخيل بالدولة، التي نحتفل من خلالها بأبطال الموسم الماضي، مضيفاً أن هناك بعض الجوائز تم تحديد الفائزين بها عن طريق الإحصاءات، فيما تم اختيار باقي الفئات عبر لجنة متخصصة، اتبعت كافة معايير الشفافية في اختيار الفائزين.

وفي رد على سؤال «البيان الرياضي»، عن حجب بعض فئات الجائزة، التي كان قد تم الإعلان عنها في يناير الماضي، أرجع محمد الشحي الأسباب، إلى عدم جهوزية آلية الاختيار، وبعض الجوانب التقنية التي أدت إلى حجب بعض الفئات، خاصة أنهم حريصون أن يكون للجماهير دور في عمليات التصويت، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن النسخة الثانية، سوف تتضمن جميع الفئات التي تم الإعلان عنها سابقاً.

كما تحدث محمد الشحي أن الاستعدادات للموسم الجديد، مؤكداً أنه تم الاجتماع مع مديري أندية سباقات الخيل في الدولة والمدربين، لبحث عدد من المقترحات والآليات الجديدة المتعلقة بالموسم الجديد، ومنها مسافات السباقات، سواء أكانت في الخيول المهجنة أو الخيول العربية الأصيلة.

وعن استعدادات مضمار جبل علي للموسم الجديد، قال محمد الشحي إن الأيام القادمة، سوف يتم الإعلان عن عدد من المفاجآت، مضيفاً أن إسطبلات جبل علي والمضمار الأصفر، يمران بمرحلة هيكلة كاملة على كافة المستويات.

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