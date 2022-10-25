خالد النابودة: فخور بالثلاثية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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عبر المالك والمربي خالد خليفة النابودة، عن فخره واعتزازه بتتويجه ببطولة الملاك، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل مربي خيل عربية أصيلة وأفضل فحل عربي أصيل والتي ذهبت للفحل «إيه إف البراق».

وأضاف أن حصد هذه الثلاثية، جاء بسبب فريق العمل المحترف في الإسطبل، الذي حرص على تحقيق كل الأهداف والخطط التي تم وضعها الموسم الماضي.

وأشار إلى أن «هذا الإنجاز ما هو إلا دليل بأننا سائرون على الطريــــــــق الصحيـــــح علــــى كــــل المستويـــــات والمجـــــالات».

التحدي الأبرز

وعن الاستعدادات للموسم الجديد، أكد خالد النابودة «في كل عام ترتفع وتيرة القوة والتحدي في سباقاتنا بالدولة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه كمنتج يجب أن يكون على دراية بالمسافات التي سيشارك فيها الحصان لاختيار الإنتاج الصحيح، خصوصاً تغيير المسافات يجب أن تكون متوافقة مع عملية الإنتاج وهذا هو التحدي الأبرز لكل منتج في الدولة.

وأضاف أن الملاك في دولة الإمارات أقوياء ولهم بصمات محلية وعالمية، لذا المنافسة ليست سهلة، معتبراً أن سباقات الدولة ليست محلية بل عالمية ومفتوحة لكل الملاك.

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