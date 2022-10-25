سيف البلوشي: حافز لتحقيق الإنجازات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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أكد الفارس سيف البلوشي أن حصوله على جائزة أفضل فارس متدرب في النسخة الأولى من جوائز «هيئة الإمارات لسباق الخيل» هو شرف كبير وحافز له على تحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات مع انطلاق الموسم الجديد هذا الأسبوع.

وتقدم سيف البلوشي بخالص الشكر والتقدير لهيئة الإمارات لسباق الخيل على إطلاقها هذه الجائزة التي تشكل رافداً جديداً لقطاع سباقات الخيل، وهي بمثابة رسالة دعم وتحفيز لجميع الفرسان خاصة الشباب لكي يتألقوا في السباقات ويطمحوا للوصول إلى منصات التتويج.

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