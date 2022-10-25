بوبات سيمار: نكهة خاصة للإنجاز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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عبر المدرب بوبات سيمار عن سعادته البالغة بحصوله على جائزة أفضل مدرب نظراً لتصدره قائمة المدربين الموسم الماضي برصيد 47 انتصاراً. وأضاف إن هذا الإنجاز له نكهة خاصة، مشيراً في الوقت ذاته أن سر التكريم هو فريق العمل في اسطبلات زعبيل الذين عملوا بكل احترافية وإخلاص، إذ لعبوا دوراً كبيراً و حاسماً في تألقنا الموسم الماضي. وأكد بوبات سيمار أن الإنجاز هو دافع له لمواصلة العمل الجاد مع انطلاق الموسم الجديد هذا الأسبوع، متوقعاً أن تكون المنافسة قوية وشرسة بين كافة الاسطبلات، إلا أنه سيسعى للدفاع عن لقب بطولة المدربين والحفاظ عليها.

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