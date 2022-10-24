بتوجيهات أحمد بن راشد.. الأسترالي مايكل كوستا مدرباً لإسطبلات جبل علي ومحمد الأحمد مديراً للمضمار الأصفر

المصدر: دبي – البيان الرياضي

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أعلنت الإدارة العليا لمضمار جبل علي رسمياً عن تعيين المدرب الأسترالي مايكل كوستا مدرباً لإسطبلات جبل علي، ومحمد الأحمد مديراً للمضمار العريق، ويأتي ذلك في إطار توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وقال المهندس محمد سعيد الشحي مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم: «يسعدنا الإعلان عن تعيين المدرب الأسترالي الشاب مايكل كوستا ليقود جياد وإسطبلات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومحمد الأحمد ليكون مديراً للمضمار».

وأضاف: «نحن على ثقة بالطاقات الشابة وبما يمتلكه المدرب مايكل كوستا من خبرات واستراتيجية في تدريب الجياد، بجانب الإضافة الجديدة في إدارة المضمار عبر تعيين محمد الأحمد ليقود إدارة المضمار والسباقات في القلعة الصفراء ليدشن الاثنان مرحلة جديدة في تاريخ مضمار وإسطبلات جبل علي».

ووجه المهندس محمد سعيد الشحي الشكر للمهندس شريف الحلواني الذي أشرف على إدارة المضمار لسنوات عديده محققاً إنجازات كبيرة، مثمناً إنجازاته لهذا المضمار.

الكتيبة الصفراء

ومن جانبه قال المدرب مايكل كوستا: «سعيد جداً بالحصول على فرصة العمل والتدريب في أحد أعرق الإسطبلات في المنطقة، تلقيت الدعم الكبير من قبل سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وقمنا مع فريق العمل باقتناء عدد من الجياد بمختلف الأعمار من مختلف المزادات في الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب وصول عدد من جياد إسطبلات سموه في بريطانيا ليتم تجهيزها للمشاركة في مختلف السباقات في دولة الإمارات».

وأضاف: «مع بداية الموسم سيكون لدي حوالي سبعين جواداً في الإسطبل، ونحن على أتم الاستعداد لخوض أول موسم لي مع الكتيبة الصفراء، متأملاً أن أحقق عدداً من الانتصارات والبطولات في أول موسم لي في دبي».

دعم كبير

ومن جانبه، تقدم محمد الأحمد مدير مضمار جبل علي بجزيل الشكر والامتنان لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وللمهندس محمد سعيد الشحي على الثقة بتعيينه في هذه المنظومة العريقة.

وأضاف: «خبرتي في مجال سباقات الخيل كبيرة، حيث إنني من عائلة فروسية عملت عبر ثلاثة أجيال في مجال سباقات الخيل، بجانب عملي في عدة مهام في عالم سباقات السرعة، وأيضاً خبرتي الإدارية عبر تشغيلي في عدة مناصب بين المؤسسات الحكومية والخاصة على مدى الخمس عشرة سنة الماضية».

واختتم قائلاً: «لقيت الدعم الكبير من قبل إدارة مضمار جبل علي، سأعمل مع اللجنة العليا المنظمة، ونحن على ثقة بأننا سنضع البصمة في هذا الكيان العريق».

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