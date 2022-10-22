كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك تصل «كابنيللي» الإيطالي

المصدر: أبوظبي - عصام السيد

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تشهد الميادين الأوروبية اليوم الأحد، جملة من سباقات النسخة الـ 14 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تتصدرها جائزة كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «قوائم» للخيول عمر ثلاث سنوات فقط لمسافة 1800 متر، وجائزة كأس الوثبة ستاليونز للخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر بمضمار روما كابنيللي الإيطالي، فيما يستضيف مضمار أجين الفرنسي كأس الوثبة ستاليونز ـ بري فردريك بوا ـ للخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 2500 متر.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويجتذب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (8) خيول تتنافس على الجائزة المالية البالغة 15 ألف يورو، أبرزها «اينار دو باين»، لبيل يوها بإشراف إسطبل السباقات، وقيادة ماريو سانا، و«بغداد» للنجيفي ريسنج بإشراف إسطبل السباقات، وقيادة دي دي توكو، و«ديفينو» لاس سي سان جيليانو، بإشراف اف اوبس وقيادة ام اراس.

ويتنافس على لقب كأس الوثبة ستاليونز البالغ جائزته 11 ألف يورو (6) خيول، وأبرز المرشحين «ريبالتون» لجي اورلاندو، بإشراف اس ميتيني، وقيادة جي مارسيللي، و«بيلاجيوا» لار مورو، بإشراف جي ام بالا، وقيادة ام اراس، و«زفيرو دوشيا» لاسبا اس ار ال، بإشراف أي اتزوري، وقيادة اس جيسا.

وفي كأس الوثبة ستاليونز البالغ جائزته 12 ألف يورو بمضمار أجين الفرنسي، تتنافس (8) خيول يتصدرها «تمايا الأشاي» لمزرعة الأشاي، بإشراف سي شينو، وقيادة فينست شينيت، والمهرة «اليزا» لاكيوري دو سيرا، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة مارلين ماير، و«جيبولي دي جورا» لجاي اوثر، بإشراف اس ار سايمون، وقيادة لوري فولارد.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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