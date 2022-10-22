جمعية الإمارات للخيول العربية توقع اتفاقية تعاون مع "معرض الفرس للجديدة"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت جمعية الإمارات للخيول العربية، اتفاقية تعاون مع معرض الفرس للجديدة بالمملكة المغربية، وذلك في ختام فعاليات النسخة ال13 من المعرض التي أقيمت في الفترة من 18 -23 أكتوبر، دعماً لتوطيد وتطوير اواصر العلاقات والوصول بها الى آفاق أرحب من التعاون.

ووقع على الاتفاقية سعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيل العربية، فيما وقع عن معرض الفرس الدكتور الحبيب مرزاق مندوب المعرض، بحضور عدد من الرسميين من الجمعية ومعرض الفرس.

وتأتي اتفاقية التعاون استمرارا لجهود الجمعية في تعزيز العلاقات مع مختلف المؤسسات الوطنية بالعالم بهدف تطوير أنشطة وفعاليات الخيل العربية والاستفادة من الخبرات، لرفع المستوى الفني والإداري والتنظيمي لمختلف لبطولات، ومنافسات عروض الجمال، وتعزيزا للتعاون المشترك بين دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة في القطاعات كافة بما فيها الفروسية لما تحظى به من مكانة خاصة في البلدين.

وتشمل الاتفاقية خمسة مجالات، منها المشاركة في بطولات جمال الخيل العربية والمعارض الدولية، بالإضافة الى تبادل الخبرات والكوادر في اللجان الفنية الفاعلة على مستوى المؤسستين، بهدف تعميق أواصر التعاون المشترك بما يسهم في تطوير أنشطة وفعاليات الخيل العربية الأصيلة.

وشهدت فعاليات الختام أيضا تكريم لجنة "معرض الفرس للجديدة"، لجمعية الإمارات للخيول العربية وذلك لمشاركتها المتميزة في الدورة الثالثة عشرة للمعرض الذي يعد أحد الأحداث المرموقة على أجندة الفروسية العالمية.

وشاركت جمعية الإمارات للخيول العربية في عدد من الفعاليات أبرزها بطولة عروض جمال الخيل العربية، التي حققت خلالها المرابط الإماراتية نتائج ممتازة، كما شملت المشاركات أيضا تقديم محاضرة تثقيفية عن الخيل العربية.

من جانبه أكد سعادة محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، أن جمعية الإمارات للخيل العربية تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز العلاقة مع الهيئات والمؤسسات الصديقة التي تعمل في مجال تنظيم أنشطة وفعاليات الخيل العربية .

وقال: "مد جسور التعاون مع مثل هذه المؤسسات يتيح لنا فرصة الاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات في جميع المجالات الفنية والإدارية والتنظيمية وغيرها، والمشاركة الإماراتية في نسخة هذا العام تأتي تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيل العربية، التي تستهدف دعم الخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم، وذلك بمتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية".

وتابع الحربي: "مشاركتنا هذه المرة جاءت مميزة من خلال النتائج الكبيرة لخيول المرابط الإماراتية في البطولة الدولية لجمال الخيل العربية، وكذلك الأنشطة العديدة التي قامت بها الجمعية مثل المحاضرة التثقيفية القيمة التي قدمها محمد المطروشي".

واختتم الحربي حديثه متوجها بالشكر الى إدارة جمعية الفرس للجديدة التي هيأت كل السبل لإنجاح الحضور الإماراتي في المعرض وحرصهم على تذليل الصعاب، مشيرا إلى ان هذا التعاون في المجال الرياضي يساهم في دعم أواصر الصداقة والمحبة بين شعبي الإمارات والمغرب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز