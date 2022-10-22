«دبي للفروسية» يطلق نظام «انسيابي»

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

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أعلن نادي دبي للفروسية عن إطلاق نظام «انسيابي» الجديد الذي يتيح لجميع الإسطبلات والملاك والفرسان سهولة التسجيل من خلاله في جميع المنافسات والسباقات المقامة في مدينة دبي الدولية للقدرة.

ونشر النادي فيديو توضيحياً عبر منصاته لتعريف الفئات المستهدفة بكيفية استخدام النظام الجديد، تزامناً مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد الذي يدشنه سباق كأس الوصل للقدرة يوم 7 نوفمبر المقبل المخصص للاسطبلات الخاصة لمسافة 119 كلم، وتحدي سيح السلم في اليوم التالي للمسافة ذاتها.

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