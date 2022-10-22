مربط دبي يتألق في «دولية جمال الخيل» بالمغرب

المصدر: الرباط - البيان

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هيمنت الخيول الإماراتية على معظم ألقاب البطولة الدولية لجمال الخيل العربية التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الثالث للنسخة الـ 13 من «معرض الفرس للجديدة» الذي يقام بمدينة الجديدة بالمملكة المغربية تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، بشعار «الفرس عاملاً للتنمية المجالية».

وحققت المرابط الإماراتية 10 ألقاب ملونة 4 منها لمربط دبي، و3 لإسطبلات الأريام ولقبين لمربط عجمان، ولقب واحد لجمعة الشميلي.

تأتي المشاركة الإماراتية في البطولة بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية التي تشارك بأنشطة عدة في المعرض الذي يختتم فعاليته غداً.

وأشاد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية، بالنتائج الذهبية لخيول المربط في البطولة ، وبالمشاركة الإماراتية المتميزة التي قادها مربط دبي . وقال التوحيدي: «لقد حققنا الهدف من المشاركة ونالت خيولنا لقب أعلى معدل في البطولة، وهو ما منحنا المركز الأول وقاد الإمارات لتكون في الصدارة بين الدول المتبارية». وأضاف التوحيدي: «نتوقع أن تكون النسخ المقبلة من البطولة أكثر استقطاباً للمرابط الخليجية مع اتساع حجم المشاركة الإماراتية لما تتمتع به مرابطنا من دعم كبير من القيادة الرشيدة».

مشاركة جيدة

وقال عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي : « إن مشاركة المرابط الإماراتية وفي مقدمتها مربط دبي، كانت جيدة للغاية وحققت أهدافها ومنحتنا ما نستحق من تقدير لما تتمتع به خيولنا من جودة عالمية عالية».

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