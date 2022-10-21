كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك تصل لون ستار

المصدر: متابعة - البيان

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يستضيف مضمار لون ستار بارك بولاية تكساس الأمريكية عصر اليوم، فعاليات كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1300 متر، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويجتمع للسباق البالغ جائزته (8.500 دولار أمريكي)، 8 خيول سبق لها وأن حققت جملة من الانتصارات على الأرضية الرملية التي تشتهر بها المضامير الأمريكية، ويتصدر القائمة «جوب أي أي» لتيري تولي، بإشراف رهوندا تولي، وقيادة اليخاندرو لاندروس زونجا.

منافسة

وينافس على اللقب «أي أي تيك اشانس» لنيكول واندرو روجيري، بإشراف نيكول روجيري، وقيادة فيكتور مانويل اوريتا جي أي، و«آر بي جراند سلام» لمزرعة روزبروك، بإشراف جيرنستو توريز، وقيادة خيمنيز فالديز، و«ابتاون رينج اوف فاير» لجون هيننجزجارد، بإشراف كارلوس باديلا، وقيادة الفريدو كونتربراس.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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