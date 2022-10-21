10 ألقاب لخيول الإمارات في بطولة الجديدة للخيول العربية بالمغرب

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

هيمنت الخيول الإماراتية على معظم ألقاب البطولة الدولية لجمال الخيل العربية التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الثالث للنسخة ال13 من "معرض الفرس للجديدة" الذي يقام بمدينة الجديدة بالمملكة المغربية تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، بشعار "الفرس عاملا للتنمية المجالية".

وحققت المرابط الإماراتية 10 ألقاب ملونة 4 منها لمربط دبي، و3 لإسطبلات الأريام ولقبان لمربط عجمان، ولقب واحد لجمعة الشميلي.

تأتي المشاركة الإماراتية في البطولة بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية التي تشارك بأنشطة عديدة في المعرض الذي يختتم فعاليته بعد غد الأخد.

وشهد اليوم الثالث أمس محاضرة تثقيفية بإشراف جمعية الإمارات عن الخيل العربية الصحراوية قدمها محمد المطروشي وتحدث خلالها عن الدماء البدوية الصافية فيما يخص الأرسان والمرجعيات التاريخية الخاصة بالخيل عند القبائل العربية.

وقدمت الجمعية عددا من الفقرات التفاعلية في المعرض تمثلت في جائزتين لمسابقة التواصل الاجتماعي، وجائزتين تم السحب عليهما من قبل الجمهور الزائر للمعرض.

وبالعودة للبطولة الدولية لجمال الخيل فقد جاءت قوية ومثيرة وافتتحت الانتصارات الإماراتية المهرة "دي نهب" لمربط دبي للخيول العربية والتي أحرزت اللقب الذهبي في بطولة المهرات، ونالت اللقب الفضي رفيقتها في المربط "دي ريمه" ، فيما كان اللقب البرونزي من نصيب "الأريام الظنة" لاسطبلات الأريام.

وحصدت "ع .ج براكة" لمربط عجمان، اللقب الذهبي لبطولة الأفراس وأهدت "اس اس فرح أوليفيا" جمعة محمد الشميلي، اللقب البرونزي في الفئة نفسها .

وعادت خيول مربط دبي للصدارة مجددا عندما اعتلى "دي شرط" صدارة بطولة الأمهار حاصداً اللقب الذهبي، تاركاً اللقب الفضي للمهر "الأريام حشيم" لاسطبلات الاريام، فيما ذهب اللقب البرونزي للفئة نفسها إلى انتاج مربط دبي المهر "اس ام مشهور" للشيخ سعيد بن جمعة آل مكتوم.

و حصد "الأريام شكلان" لاسطبلات الاريام، اللقب الذهبي لبطولة الفحول، فيما حل في المركز الثاني ونال اللقب الفضي " ادميرال" لمربط عجمان.

دعم كبير

وأشاد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية بالنتائج الذهبية لخيول المربط، وبالمشاركة الإماراتية المتميزة التي قادها مربط دبي.

وقال التوحيدي:" البطولة أصبحت حدثا عالميا لذا نحرص على أن تكون مشاركتنا ندية تجاه المرابط الكبرى.. لقد حققنا الهدف من المشاركة ونالت خيولنا كل أنواع المعادن النفيسة ولقب أعلى معدل في البطولة، وهو ما منحنا المركز الأول وقاد الإمارات لتكون في الصدارة بين الدول المتنافسة".

وتوقع أن تكون المشاركة الإماراتية في النسخ المقبلة أكثر مما هي عليها الآن لما تتمتع به مرابط الإمارات من دعم كبير من القيادة الرشيدة.

من جهته أعرب عبد العزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي عن سعادته البالغة بما تحقق للمربط من تألق في البطولة الدولية بالمغرب، مشيدا بالأجواء التنظيمية واللوجستية والتحكيمية.

وقال المرزوقي": مشاركة المرابط الإماراتية وفي مقدمتها مربط دبي، كانت جيدة للغاية وحققت أهدافها ومنحتنا ما نستحق من تقدير.. لايسعني إلا أن أجدد الشكر والإمتنان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي- رعاه الله على إبداع مربط دبي ودعم سموه حدود. وتقدم بالشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعمه للفريق الوطني المشارك في البطولة وتيسير كافة الخطوات بما ساهم في تحقيق هذه الانجازات التي تليق بالمكانة الدولية للإمارات.

نتائج مميزة

وتوجه خليفة النعيمي الرئيس التنفيذي لمربط الأريام العربية بالشكر والتقدير الى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، على دعمه الكبير لمشاركة خيول الإمارات في هذه البطولة، مشيداً بجهود جمعية الإمارات في تذليل كل الصعاب من أجل الحضور الفعال .. وقال:"هذا الدعم كان أهم أسباب تلك النتائج المميزة التي حققتها المرابط الإماراتية في البطولة حيث استحوذت على معظم الألقاب".

وأعرب النعيمي عن سعادته بالانجازات التي حققتها خيول إسطبلات الأريام بعدما نالت 3 ألقاب ملونة في البطولة ضمن الحصيلة المميزة والمشرفة لخيول الإمارات.

من جانبه أشاد خالد العميري المدير العام لمربط عجمان بالدعم الكبير من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد

آل نهيان، وقال إن تخصيص طائرة خاصة لنقل الخيول ساهم في تسهيل المشاركة الإماراتية لعدم وجود طائرات شحن مباشرة الى المغرب.. و ثمن جهود جمعية الإمارات للخيول العربية، والمتابعة الحثيثة للشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية، ومحمد الحربي المدير العام والتي كان لها الأثر في تذليل كل الصعاب للمرابط الإماراتية.

صدارة عالمية

وأعرب جمعة محمد الشميلي عن سعادته بتحقيق الفرس "اس اس فرح أوليفيا" اللقب البرونزي لبطولة الأفراس، مشيراً الى أن التطور الكبير لعروض جمال الخيل العربية في الإمارات يجعلها في الصدارة العالمية، وقال إن مشاركته في هذا البطولة وتحقيق نتائج ايجابية يعكس الاهتمام الكبير من جمعية الإمارات للخيول العربية بالمرابط الخاصة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز