«توب مدينا» تخطف كأس الوثبة في جاكرسرو

المصدر: مالمو - البيان

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خطفت الفرس غير المرشحة «توب مدينا» لإسطبلات سويدن، بإشراف المدربة شارلوت جوس، وقيادة اليون شافيز سباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1200 متر، والذي أقيم أول من أمس بمضمار جاكرسرو بمدينة مالمو السويدية، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

واجتمع للسبق البالغ جائزته (5 آلاف يورو)، 8 من نخبة الخيول، ولم تكن «توب مدينا» من بين الخيول المرشحة للفوز، ولكن فارسها اليون شافيز، عرف كيف يتعامل مع مجريات السباق، ليخطف اللقب بفارق نصف طول عن المرشح الأول «دجيلانو» بقيادة كارلوس لوبيز، للمالكة والمدربة ماريا هاجمان أريكسون.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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