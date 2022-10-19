المصدر: متابعة - خالد المهيري

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أعلن اليوم عن اعتزال نجم السباقات «بيرفكت باور» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم وتحويله لمجال الإنتاج في مزارع «دارلي - دلهام هول» الموسم المقبل.

وكان البطل قد بدأ مسيرته العام الماضي، محققاً 6 انتصارات من أصل 12 مشاركة، أبرزها الفوز بلقب «كومنولث كب» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى» مهرجان «رويال آسكوت» الملكي هذا العام، «جودمونت ميدل بارك ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى»، «بري مورني» لمسافة 1200 متر «الفئة الأولى»، «نورفولك ستيكس» لمسافة 1000 متر «الفئة الثانية».

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