الفارس الأسترالي جان فان ينضم لإسطبلات «جبل علي»

المصدر: دبي - خالد المهيري

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أعلنت إسطبلات «جبل علي» العائدة لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم عن استقطاب الفارس الأسترالي جان فان أوفيرمير ابتداء من الموسم الجديد، الذي سينطلق في الشهر الحالي.

وعبر المدرب مايكل كوستا عن سعادته البالغة بانضمام الفارس إلى فريق العمل، خاصة أنهما حققا عدداً من النجاحات في السباقات الأسترالية، كما أن الفارس الجديد قد شارك سابقاً في السباقات بدبي مع المدرب مايك دي كوك.

وأضاف: إن الفارس جان فان يسعى إلى توسيع خبرته ومشاركته الدولية، لذا هو على يقين بأن انضمامه إلى الفريق الأصفر ستكون إضافة مميزة في الموسم.

عن الموسم الجديد، قال مايكل كوستا إنه منذ انضمامه إلى الإسطبل قام بوضع عدد من الخطط، التي ستسهم في الارتقاء بمستوى المشاركات القادمة، مضيفاً أنه ينوي إشراك عدد من خيول الإسطبل القوية في السباق الأول لمضمار «جبل علي»، الذي سينطلق في الـ 29 من الشهر الحالي.

شرف كبير

وبدوره، أكد الفارس جان فان أنه من دواعي سروره الانضمام إلى إسطبلات «جبل علي»، والعمل مجدداً مع المدرب مايكل كوستا، معتبراً إياها فرصة مميزة للمشاركة والتنافس على أعلى المستويات في السباقات، التي ستقام على مضامير الدولة.

وكان الفارس الجديد قد شارك في عدد من السباقات التي أقيمت في دبي، المملكة المتحدة، أستراليا، وهونغ كونغ.

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