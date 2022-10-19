"حفل الجوائز " يدشن موسم سباقات الخيل الإماراتية الأحد المقبل

المصدر: وام

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تنطلق يوم الأحد المقبل فعاليات الموسم الـ31 لسباقات الخيل الإماراتية من خلال النسخة الأولى لحفل جوائز هيئة الإمارات لسباق الخيل، والذي يقام بفندق سيزرس بالاس في جزيرة بلو واترز.

ويشهد الحفل الذي يقام للمرة الأولى توزيع الجوائز لتكريم الشخصيات البارزة في السباقات من جميع أنحاء الدولة، ومن بينها بطل الفرسان تاج أوشيه، وبطل المدربين بوبات سيمار، وبطل الملاك خالد خليفة النابودة، وبطل الفرسان المتدربين سيف البلوشي، وعدة فئات أخرى سيتم الكشف عنها خلال الحفل.

وتضم الجوائز أيضا جائزة بات سمولين لأفضل الفرسان أداء بالموسم، وجائزة النجم الصاعد لتكريم أحد أعضاء فريق العمل بالإسطبلات على إنجازاته، وجائزة أفضل محلل إعلامي.

كما تشتمل جائزة بطل الفحول العربية الأصيلة، وجائزة بطل مربي الخيول العربية الأصيلة، برعاية جمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

وتم اختيار الفائزين من قبل لجنة خبراء شكلتها هيئة الإمارات لسباق الخيل.

وقال المهندس محمد سعيد الشحي، عضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل " نشعر بأهمية تكريم المساهمين في نجاح السباقات في دولة الإمارات، وستكون هذه الجوائز منصة لاستعراض إنجازات الأشخاص المتميزين في رياضتنا، فضلاً عن كونها مناسبة لتقدير الجهود التي قام بها موظفو الاسطبلات خلف الكواليس".

وأضاف " نأمل أن يدعم عشاق السباقات المحلية هذه المبادرة الجديدة، وأن تكون أسلوباً جديداً لإطلاق الموسم الجديد في الدولة، والذي يبدأ في 28 أكتوبر".

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