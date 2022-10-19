«بعيد».. أسطورة رغم الخسارة

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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شكلت خسارة «بعيد» لـ«شادويل» سباق «شامبيون ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى» الذي أقيم على مضمار «آسكوت» العريق في إنجلترا مفاجأة من العيار الثقيل، كون البطل الذي اعتزل السباقات كان المرشح الأول لنيل اللقب، ومواصلة سلسلة انتصاراته دون هزيمة التي توقفت عند الرقم 10، إلا أنه على الرغم من الخسارة، إلا أن «بعيد» يبقى أحد أهم أساطير السباقات العالمية.

وقال أنجوس جولد مدير سباقات «شادويل»: «لا يمكننا أن نشعر بخيبة الأمل من بطل منحنا الكثير خلال مسيرته في السباقات، إلا أن الحزن يكمن في عدم حفاظه على سجله القياسي في الانتصارات من دون هزيمة، ولكنه ما زال بطلاً قدم أداءً مميزاً في كل مشاركاته السابقة».

طراز رفيع

وبدوره، قال المدرب وليام هاجس: «لقد خسر السباق، إلا أن هذا لا يمنع الحقيقة بأن «بعيد» هو بطل من الطراز العالي الرفيع، وهذا يظهر أن الجماهير تأتي إلى السباقات لمشاهدة الأفضل، وأعتقد أن الكثير منهم أرادوا رؤيته يفوز، ولكن هذا هو حال السباقات».

وأضاف: «أنا وفريق عملي فخورون بما أنجزه البطل المعتزل منذ بداية رحلته في السباقات، ولا ينبغي علينا أن نحزن لأننا كنا محظوظين بهذا الجواد المميز».

سجل قوي

وفي رصيد البطل الأسطوري المعتزل «بعيد» 10 انتصارات متتالية من أصل 11 مشاركة، منذ بداية مسيرته العام الماضي، منها 6 ضمن سباقات «الفئة الأولى»، أبرزها «بري دو مولين» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، «كوين إليزابيث الثانية ستيكس»، لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، «لوكينج ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، «كوين آن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، «ساسكس ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الأولى»، «جودمونت إنترناشونال ستيكس» لمسافة 2100 متر «الفئة الأولى».

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