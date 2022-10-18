«أديب».. الاعتزال في القمة

المصدر: متابعة - خالد المهيري

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اختتم «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مسيرته في السباقات العالمية، بتحقيقه لقب «بري دو كونسيل دي باريس» لمسافة 2200 متر «الفئة الثانية»، الذي أقيم على مضمار «لونغشامب» في فرنسا، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب وليام هاجس، ليكون هذا الفوز، مسك ختام مسيرة البطل، الذي حقق عدداً كبيراً من الإنجازات والانتصارات في السنوات الماضية.

وعبّر المدرب وليام هاجس، عن سعادته البالغة بتحقيق البطل انتصاره الكبير، الذي أسدل الستار على مسيرته العظيمة في السباقات، قائلاً: ( لقد كان بطلاً مميزاً، حققنا معه عدداً من الإنجازات حول العالم، في أستراليا وبريطانيا، لذا، يستحق منا كل التقدير والاحترام، وكنا حريصين أن ينهي البطل مسيرته وهو في القمة).

وأضاف: (كان صديقاً للجميع، هو حصان ذو طبيعة مميزة، وأنا فخور بأنه اختتم مسيرته بهذا الانتصار القوي).

إنجازات حافلة

وفي رصيد البطل المعتزل 13 انتصاراً، منذ بداية مسيرته عام 2017، منها 4 انتصارات في الفئة الأولى، إلا أن عام 2020، شهد التألق التاريخي في مسيرة «أديب»، إذ بدأ موسمه في أستراليا، محققاً لقب سباق «رانفت ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، والذي أقيم على مضمار «روزهيل» بمدينة سيدني، وبعدها بشهر، جاء الانتصار الثاني باقتناصه لقب «كوين إليزابيث ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، في ثاني سباقات «خريف راندويك»، في مدينة سيدني، ودافع بنجاح عن اللقب الغالي العام الماضي، كما ضرب بقوة في ختام الموسم البريطاني العام 2020، عندما ظفر بلقب «شامبيون ستيكس» لمسافة 2000 متر «الفئة الأولى»، والذي أقيم على مضمار «آسكوت».

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