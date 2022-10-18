انطلاق موسم الحبتور للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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انطلق موسم الحبتور للبولو 2022 - 2023، بمباراة افتتاحية، بحضور راندولف تشرشل، حفيد السير ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، وعائلته، في أول مباريات الموسم في نادي ومنتجع الحبتور للبولو الفروسية.

واستقبل محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو، الضيف البريطاني وعائلته، حيث استمتعوا بمباراة الافتتاح، ثم تفقدوا منشآت النادي الرياضية والسياحية.

وأشاد الضيف البريطاني بما شاهده من منشآت رياضية وسياحية وحضارية، شيدت وفق أحدث التقنيات، منوهاً بأنه يتابع نشاط نادي الحبتور منذ زمن بعيد، لا سيما أن الفريق يشارك ويرعى العديد من البطولات في بريطانيا، إلى جانب تنظيمه بطولة «ونستون تشرشل» للبولو سنوياً.

من جانبه، وجّه محمد الحبتور الشكر إلى راندولف تشرشل وعائلته، على تلبيتهم الدعوة بحضور الافتتاح، والاطلاع عن قرب على التطور الحضاري والرياضي العمراني الذي تشهده دولة الإمارات عامة، ودبي خاصة، مجدداً ترحيبه بهم، ومعرباً عن سعادته بوجودهم، مشدداً على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة الإمارات وبريطانيا.

وتطرق محمد الحبتور خلال حديثة إلى الضيوف، إلى حرص نادي ومنتجع الحبتور، إلى الإسهام في دعم منظومة البولو بالإمارات، والنشاط الحافل الذي ينظمه ضمن خطة النادي السنوية، والتي تصل إلى 17 بطولة، تتدرج في تصنيفها، لتصل إلى 20 جول، أعلى المستويات الفنية عالمياً.

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