«غازي الزمان» يحلق بكأس الشيخة فاطمة بنت مبارك بتاربس

المصدر: باريس - البيان

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حلق الجواد «غازي الزمان» للنجيفي ريسنج، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة الفارسة لي ليبو، بلقب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» لمسافة 1500 متر، والذي أقيم أول من أمس، بمضمار تاربس الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة الـ 14 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأمريكا، والتي تعكس جوانب مضيئة من ثقافة دولة الإمارات وتراثها.

وقدم «غازي الزمان» البالغ من العمر أربع سنوات، والمنحدر من نسل «هلال الزمان»، عزفاً منفرداً متفوقاً بفارق 3 أطوال عن «الأول أي تي واي» بقيادة الفارس جاري سانشيز، وقطع البطل مسافة السباق البالغة 1500 متر بزمن وقدره 1:37:40 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «ايشان دو بوزلس» بقيادة الفارسة مار لين ماير، في السباق البالغ جائزته 16 ألف يورو.

ومن ناحية أخرى، سجل الجواد «بالومبينا دو ليانس»، لشان دا ماتنزا، وبإشراف بي كوينتاس، وقيادة أر بيريز، فوزاً سهلاً بسباق كأس الوثبة ستاليونز (بري غاليشيا) لمسافة 1600 متر «رملي»، والذي أقيم بمضمار دو أنتيلا بمقاطعة غاليشيا في مملكة إسبانيا.

وجاء السباق البالغ جائزته 5 ألف يورو، والذي شاركت فيه 10 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، حافلاً بالإثارة والتشويق، حيث جاء فوز البطل بفارق كبير عن «ارانشا فاي» بقيادة أي مون، فيما جاء «جي بي لازتانا» بقيادة أر سيلفا في المركز الثالث.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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