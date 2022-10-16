«مربط دبي» يحتكر ذهب السلالة المصرية في مهرجان الشارقة

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

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حصد مربط دبي 7 كؤوس، منها 4 ذهبية وكأس فضية وكأسان برونزيتان مثلت أكثر من نصف ألقاب البطولات الرئيسية الأربع بكؤوسها الملونة بختام «مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي» السلالة المصرية بنسخته السادسة عشرة، الذي اختتم أول من أمس على أرض الصالة الرياضية المغلقة بنادي الشارقة للفروسية والسباق، الذي نظم المهرجان بالتعاون مع هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي - سيف زون - الراعي الرسمي للمهرجان، وبالتعاون مع جمعية الإمارات للخيول العربية.

وحظي المهرجان برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وشهد المهرجان مشاركة 56 جواداً من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة، وهذا المهرجان معتمد من قبل الهيئة الأوروبية لمسابقات الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو»، حيث اعتمدت جميع المهرجانات في نادي الشارقة للفروسية والسباق من قبل الهيئة لهذا الموسم.

سيطرة

وحصد مربط دبي في باكورة مهرجانات الموسم 2022-2023 حصيلة بلغت 7 كؤوس ملونة، منها 4 كؤوس ذهبية مثلت السيطرة الكاملة على الكؤوس الذهبية للبطولات الرئيسية الأربع (المهرات والأفراس والمهور والفحول)، هذا إلى جانب كأس فضية للأفراس وكأسين برونزيتين للمهرات والأفراس. وسبقت البطولات الرئيسية الأربع البطولات التأهيلية للأشواط الأربعة آنفة الذكر بقسمي كل منها، والتي أسفرت عن تأهل الثلاثة الأوائل في كل شوط للمنافسة على ألقاب البطولات الرئيسية الأربع.

حضور

وشهد المهرجان حضور كبير في مقدمتهم الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ عبدالله بن محمد علي آل ثاني، والدكتور غانم الهاجري أمين عام اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والمهندس محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي للخيول العربية، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، وعيسى بوهارون ممثل هيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة، ومحمد الحربي مدير عام جمعية الإمارات للخيول، والعديد من ملاك ومربي الخيول.

كأس المهرات

بجدارة واستحقاق حصدت المهرة «دي عبير» لمربط دبي للخيول العربية الكأس الذهبية ببطولة المهرات بعمر من 1-3 سنوات، وحصدت المهرة «بسمة العز» لمربط العز للخيول الكأس الفضية، والكأس البرونزية من نصيب المهرة «دي عناية» لمربط دبي.

سيطر مربط دبي على جميع كؤوس الأفراس الثلاث خلال الشوط الرئيسي الثاني المخصص للأفراس بعمر فوق 4 سنوات من خلال الفرس «دي أمنية» بفوزها بالكأس الذهبية، وأضافت الكأس الفضية الفرس «دي كحايل»، وأكملت منظومة التفوق الفرس «دي أميرة» بفوزها بالكأس البرونزية.

وواصل مربط دبي حصد الكؤوس الذهبية بالمهرجان عندما أضاف المهر «دي فيصل» الكأس الذهبية الثالثة بالشوط الثالث المخصص للمهور بعمر من 1-3 سنوات، وفاز بالكأس الفضية المهر «فخر الشموخ» لمالكه خالد محمد الشميلي، والكأس البرونزية للمهر «شاهد الزبير» لمالكه راشد خلف العتيبة.

واختتم الفحل «دي ممزر» حصاد مربط دبي بفوزه بالكأس الذهبية بالشوط الرئيسي الرابع المخصص للفحول بعمر فوق 4 سنوات، وفاز الفحل «أر.أي.كي.الوليد» لمربط رأس الخيمة بالكأس الفضية، والكأس البرونزية من نصيب الفحل «دي لباد» لمالكه فيصل عبدالله الرئيسي، والمربي مربط دبي للخيول العربية.

نجاح

من جانبه، أشاد الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالنجاح الذي شهد انطلاق الموسم، معرباً عن سعادته بنجاح بطولة السلالة المصرية في نسختها السادس عشرة، وقال إن العدد الكبير المشارك يؤكد اهتمام الملاك بأهمية هذه البطولة.

وأشار إلى أن الاهتمام بالسلالة المصرية يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتشجيع الملاك للحفاظ على هذه السلالة، لأنها تحمل دماء عربية أصيلة.

ووجه في ختام حديثه التهنئة للقائمين على مربط دبي للخيول، مثمناً هذا التفوق، والشكر موصول لملاك ومربي الخيول المساهمين في تعزيز رياضة الآباء والأجداد وترسيخ موروثنا، مؤكداً استعداد وجهوزية النادي لتنظيم واستضافة جميع الأنشطة والبطولات الخاصة بالفروسية.

توجيهات

وقال المهندس محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي للخيول العربية: «هذا الإنجاز والتألق، بل والسيطرة على معظم ألقاب المهرجان نظراً للدعم والرعاية الكريمة ووفق التوجيهات السامية لفارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويأتي تثميناً للجهود الوطنية التي تعمق تطوير الإنتاج المحلي الذي يعتبر بوابة كبرى للإنجازات العالمية، وهذا يرسخ المبدأ الثابت في فلسفة مربط دبي ومنهجه التفاعلي مع عالم الخيل العربية ومجالات نشاطها وتطورها، معرباً في نهاية حديثه عن سعادته البالغة لما حققه مربط دبي، وخاصة أنه في بداية موسم الخيول، وبالتأكيد سيمثل الحافز لتحقيق مزيد من البطولات خلال بقية الموسم، وعلى مستوى كافة منافسات الفروسية المحلية والخارجية.

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